если цена аренды упадет не будет никакого смысла покупать смарт под сдачу в аренду и на него тоже цена упадёт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 сер, 2024 14:23
Додано: Суб 03 сер, 2024 14:36
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В паркінгу😁😁😁
Ще раз кажу - піцерії/кафешки/харчевні - рулеззз!😁😁😁
От і бізнесідея на поверхні - відкрити харчевню/столову при кожному ЖК і #рубатибаблонєподєцке!😁😁😁
Ще от-от)) і так вже рік😁🤦🏻
Хоча я в березні був на огляді своєї квіточки, то там залишилось всього лиш дозавершити частково стіни/стелі МЗК + розпридільчі шафки води і ее, ну і з одного боку подвір'я зробити "з нуля"))
Тобто, роботи було на місяць, якщо "стати і зробити"!
Але - розтягують "резинову Зіну")))
І я міг ще в березні підписати доки, які дають дозвіл робити ремонт в своїй квіточці...
Але!
Але з окопу якось трошки не зовсім зручно його робити😁
Ну і + те, вищеописане☝️ - хто буде орендувати в незавершеному?
Хіба за пів ціни)) чи за пучок петрушки))
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 сер, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 сер, 2024 01:57
Для простаків - те, що треба!
І живуть же на голові один у одного, і подобається!
Я уявляю, який там рух, в під'їздах, за відсутності електроенергії. Прямо натовп уверх, натовп униз.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 04 сер, 2024 09:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 04 сер, 2024 06:58
Додано: Нед 04 сер, 2024 09:56
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