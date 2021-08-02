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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 сер, 2024 14:23
Успіх написав:
А от оренда по-трошки росте(яка самебільше і залежить від переселенців)
если цена аренды упадет не будет никакого смысла покупать смарт под сдачу в аренду и на него тоже цена упадёт
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:36
Bolt написав:
Як в сучасному ЖК під час блеауту, балон газовий, на балконі ставите, чи в кімнаті?
В паркінгу😁😁😁
Ще раз кажу - піцерії/кафешки/харчевні - рулеззз!😁😁😁
От і бізнесідея на поверхні - відкрити харчевню/столову при кожному ЖК і #рубатибаблонєподєцке!😁😁😁
flyman написав:
воно ж ще не здане, в статусі чи то нахалбуд чи просто будова
Ще от-от)) і так вже рік😁🤦🏻
Хоча я в березні був на огляді своєї квіточки, то там залишилось всього лиш дозавершити частково стіни/стелі МЗК + розпридільчі шафки води і ее, ну і з одного боку подвір'я зробити "з нуля"))
Тобто, роботи було на місяць, якщо "стати і зробити"!
Але - розтягують "резинову Зіну")))
І я міг ще в березні підписати доки, які дають дозвіл робити ремонт в своїй квіточці...
Але!
Але з окопу якось трошки не зовсім зручно його робити😁
Ну і + те, вищеописане☝️ - хто буде орендувати в незавершеному?
Хіба за пів ціни)) чи за пучок петрушки))
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 03 сер, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 01:57
BIGor написав: vitaliiangel написав:
хотя бы такого уровня
160 квартир на підїзд, 10 квартир на поверх, мда...
Для простаків - те, що треба!
І живуть же на голові один у одного, і подобається!
Я уявляю, який там рух, в під'їздах, за відсутності електроенергії. Прямо натовп уверх, натовп униз.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 04 сер, 2024 09:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 06:58
Frant написав:
Для простаків - те, що треба!
наконец то тебе шото понравилось.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 04 сер, 2024 09:56
vitaliiangel написав: Frant написав:
Для простаків - те, що треба!
наконец то тебе шото понравилось.
Какое отношение Ипенские ирпеня имеют ко Львовское ветке?! 😏
Пы. Сы. Заборчики из серого проф листа по периметру этих ЖК убивают ощущение простора. Как загончики для быдла. 😎
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Додано: Нед 04 сер, 2024 13:12
Ну принаймні зовні виглядає дійсно красивіше за Левандівку. Але Львів - це велике місто, плюс віддаленість від фронту (бо Ірпінь деякий час і був цим фронтом). От і виходить, що житло на клас нижче коштує дорожче. І цікаво скільки в Левандівці квартир на поверсі в під'їзді?
До речі, 10 - це ще небагато по нинішнім міркам. Є і 12, і 16. І при цьому виходять в один (!) спільний коридор. Це вже якісь мурашники.
Як на мене, то кращі в цьому плані будинки проектуватися приблизно в часи Ющенко. В мене будинок 2013р, спроектований в кінці нульових, то всього 6 квартир, при цьому розведені на 2 крила (на які мешканці ще встановлюють двері). Тож реально сусідів бачу раз в півроку. У друга будинок 2008р., то там так само 6, і при цьому на поверсі багато тех приміщень, декілька коридорів.
А от зараз дивлюся планування поверхів, то більшість сучасних новобудові мають 10-16 кВ на поверх і що найгірше всі виходять в один коридор
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The_Rebel
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Додано: Нед 04 сер, 2024 13:32
The_Rebel написав:
Ну принаймні зовні виглядає дійсно красивіше за Левандівку. Але Львів - це велике місто, плюс віддаленість від фронту (бо Ірпінь деякий час і був цим фронтом). От і виходить, що житло на клас нижче коштує дорожче. І цікаво скільки в Левандівці квартир на поверсі в під'їзді?
До речі, 10 - це ще небагато по нинішнім міркам. Є і 12, і 16. І при цьому виходять в один (!) спільний коридор. Це вже якісь мурашники.
Як на мене, то кращі в цьому плані будинки проектуватися приблизно в часи Ющенко. В мене будинок 2013р, спроектований в кінці нульових, то всього 6 квартир, при цьому розведені на 2 крила (на які мешканці ще встановлюють двері). Тож реально сусідів бачу раз в півроку. У друга будинок 2008р., то там так само 6, і при цьому на поверсі багато тех приміщень, декілька коридорів.
А от зараз дивлюся планування поверхів, то більшість сучасних новобудові мають 10-16 кВ на поверх і що найгірше всі виходять в один коридор
Просто при Ющі, забудовника, ще не валили такі махіни, як при Петрі. Тож, мало квартир на поверсі. А в Долярековому мурашнику загальний коридор на поверсі мабуть під 50 м. При ширині смарт 3 м на два боки нормально так дверей дає.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 13:57
The_Rebel написав:
Ну принаймні зовні виглядає дійсно красивіше за Левандівку. Але Львів - це велике місто, плюс віддаленість від фронту (бо Ірпінь деякий час і був цим фронтом). От і виходить, що житло на клас нижче коштує дорожче. І цікаво скільки в Левандівці квартир на поверсі в під'їзді?
До речі, 10 - це ще небагато по нинішнім міркам. Є і 12, і 16. І при цьому виходять в один (!) спільний коридор. Це вже якісь мурашники.
Як на мене, то кращі в цьому плані будинки проектуватися приблизно в часи Ющенко. В мене будинок 2013р, спроектований в кінці нульових, то всього 6 квартир, при цьому розведені на 2 крила (на які мешканці ще встановлюють двері). Тож реально сусідів бачу раз в півроку. У друга будинок 2008р., то там так само 6, і при цьому на поверсі багато тех приміщень, декілька коридорів.
А от зараз дивлюся планування поверхів, то більшість сучасних новобудові мають 10-16 кВ на поверх і що найгірше всі виходять в один коридор
20-поверхівки Ірпеня - товар для бідних і небагатих людей, в масі своїй.
Хто багатший - збудував собі приватні будинки і маєтки, в Ірпені і навколо Києва.
Зараз укро-їліта масово продає ці будинки, за собівартістю, а то й дешевше. Попит нульовий.
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