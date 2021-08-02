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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1007100810091010>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:23

  Успіх написав:А от оренда по-трошки росте(яка самебільше і залежить від переселенців)
если цена аренды упадет не будет никакого смысла покупать смарт под сдачу в аренду и на него тоже цена упадёт
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Як в сучасному ЖК під час блеауту, балон газовий, на балконі ставите, чи в кімнаті?
В паркінгу😁😁😁

Ще раз кажу - піцерії/кафешки/харчевні - рулеззз!😁😁😁

От і бізнесідея на поверхні - відкрити харчевню/столову при кожному ЖК і #рубатибаблонєподєцке!😁😁😁
  flyman написав:воно ж ще не здане, в статусі чи то нахалбуд чи просто будова
Ще от-от)) і так вже рік😁🤦🏻
Хоча я в березні був на огляді своєї квіточки, то там залишилось всього лиш дозавершити частково стіни/стелі МЗК + розпридільчі шафки води і ее, ну і з одного боку подвір'я зробити "з нуля"))
Тобто, роботи було на місяць, якщо "стати і зробити"!
Але - розтягують "резинову Зіну")))

І я міг ще в березні підписати доки, які дають дозвіл робити ремонт в своїй квіточці...
Але!
Але з окопу якось трошки не зовсім зручно його робити😁
Ну і + те, вищеописане☝️ - хто буде орендувати в незавершеному?
Хіба за пів ціни)) чи за пучок петрушки))
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 сер, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 01:57

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:хотя бы такого уровня


160 квартир на підїзд, 10 квартир на поверх, мда...


Для простаків - те, що треба! :mrgreen:
І живуть же на голові один у одного, і подобається!

Я уявляю, який там рух, в під'їздах, за відсутності електроенергії. Прямо натовп уверх, натовп униз.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 04 сер, 2024 09:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 06:58

  Frant написав:Для простаків - те, що треба!
наконец то тебе шото понравилось.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:56

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Для простаків - те, що треба!
наконец то тебе шото понравилось.

Какое отношение Ипенские ирпеня имеют ко Львовское ветке?! 😏
Пы. Сы. Заборчики из серого проф листа по периметру этих ЖК убивают ощущение простора. Как загончики для быдла. 😎
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 13:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну принаймні зовні виглядає дійсно красивіше за Левандівку. Але Львів - це велике місто, плюс віддаленість від фронту (бо Ірпінь деякий час і був цим фронтом). От і виходить, що житло на клас нижче коштує дорожче. І цікаво скільки в Левандівці квартир на поверсі в під'їзді?
До речі, 10 - це ще небагато по нинішнім міркам. Є і 12, і 16. І при цьому виходять в один (!) спільний коридор. Це вже якісь мурашники.
Як на мене, то кращі в цьому плані будинки проектуватися приблизно в часи Ющенко. В мене будинок 2013р, спроектований в кінці нульових, то всього 6 квартир, при цьому розведені на 2 крила (на які мешканці ще встановлюють двері). Тож реально сусідів бачу раз в півроку. У друга будинок 2008р., то там так само 6, і при цьому на поверсі багато тех приміщень, декілька коридорів.
А от зараз дивлюся планування поверхів, то більшість сучасних новобудові мають 10-16 кВ на поверх і що найгірше всі виходять в один коридор
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 13:32

  The_Rebel написав:Ну принаймні зовні виглядає дійсно красивіше за Левандівку. Але Львів - це велике місто, плюс віддаленість від фронту (бо Ірпінь деякий час і був цим фронтом). От і виходить, що житло на клас нижче коштує дорожче. І цікаво скільки в Левандівці квартир на поверсі в під'їзді?
До речі, 10 - це ще небагато по нинішнім міркам. Є і 12, і 16. І при цьому виходять в один (!) спільний коридор. Це вже якісь мурашники.
Як на мене, то кращі в цьому плані будинки проектуватися приблизно в часи Ющенко. В мене будинок 2013р, спроектований в кінці нульових, то всього 6 квартир, при цьому розведені на 2 крила (на які мешканці ще встановлюють двері). Тож реально сусідів бачу раз в півроку. У друга будинок 2008р., то там так само 6, і при цьому на поверсі багато тех приміщень, декілька коридорів.
А от зараз дивлюся планування поверхів, то більшість сучасних новобудові мають 10-16 кВ на поверх і що найгірше всі виходять в один коридор

Просто при Ющі, забудовника, ще не валили такі махіни, як при Петрі. Тож, мало квартир на поверсі. А в Долярековому мурашнику загальний коридор на поверсі мабуть під 50 м. При ширині смарт 3 м на два боки нормально так дверей дає.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 14:18

  The_Rebel написав:І цікаво скільки в Левандівці квартир на поверсі в під'їзді?
До речі, 10 - це ще небагато по нинішнім міркам. Є і 12, і 16. І при цьому виходять в один (!) спільний коридор. Це вже якісь мурашники.


У комплексі - наступна ситуація
власник ріелу - друг і фінансувальник виробчої кампанії мера міста. отримує величезні шматки території і максимально забудовує їх низькопробним шлаком.
так і тут: при задекларованих квартирах у комплексі - 994, настругав 1602
відповідно на поверсі замість 16 квартир - 19 8)
двері/вікна/котли - ставить найгіршої якості. можна одразу викидати і ставити свої.
затримка по здачі цього об"єкту складає уже 37 місяців :x
Востаннє редагувалось jump в Нед 04 сер, 2024 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 14:21

  The_Rebel написав:Як на мене, то кращі в цьому плані будинки проектуватися приблизно в часи Ющенко. В мене будинок 2013р, спроектований в кінці нульових, то всього 6 квартир, при цьому розведені на 2 крила (на які мешканці ще встановлюють двері). Тож реально сусідів бачу раз в півроку. У друга будинок 2008р., то там так само 6, і при цьому на поверсі багато тех приміщень, декілька коридорів.
А от зараз дивлюся планування поверхів, то більшість сучасних новобудові мають 10-16 кВ на поверх і що найгірше всі виходять в один коридор


у місті є якісні комплекси із 2 квартирами на поверсі. поверховість 4-6.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 14:41

  Bolt написав:Пы. Сы. Заборчики из серого проф листа по периметру этих ЖК убивают ощущение простора. Как загончики для быдла. 😎
проф.лист то строительный забор. сейчас везде по периметру кованый. Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
vitaliiangel
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