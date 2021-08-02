jump написав:
У комплексі - наступна ситуація
власник ріелу - друг і фінансувальник виробчої кампанії мера міста. отримує величезні шматки території і максимально забудовує їх низькопробним шлаком.
так і тут: при задекларованих квартирах у комплексі - 994, настругав 1602
відповідно на поверсі замість 16 квартир - 19
двері/вікна/котли - ставить найгіршої якості. можна одразу викидати і ставити свої.
затримка по здачі цього об"єкту складає уже 37 місяців
19? Це майже стільки було в мене в общазі в коридорній системі. Ну, я б напевно продав на місці Долярчика за таку ціну (34-36 тис). Оренда (якщо дійсно дають уже -надцять кусків) виглядає непогано, але підозрюю жильці будуть часто мінятися і з "пасивного" бізнесу він перетвориться в дуже активний. Та і після закінчення війни є ризик, що у цьому місці оренда дуже просяде - хтось повернеться додому, хтось поїде далі на Захід, а хтось зніме хрущик у пішій доступності до центру або більш просторий новобуд