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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1007100810091010
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 14:43

  jump написав:
  The_Rebel написав:І цікаво скільки в Левандівці квартир на поверсі в під'їзді?
До речі, 10 - це ще небагато по нинішнім міркам. Є і 12, і 16. І при цьому виходять в один (!) спільний коридор. Це вже якісь мурашники.


У комплексі - наступна ситуація
власник ріелу - друг і фінансувальник виробчої кампанії мера міста. отримує величезні шматки території і максимально забудовує їх низькопробним шлаком.
так і тут: при задекларованих квартирах у комплексі - 994, настругав 1602
відповідно на поверсі замість 16 квартир - 19 8)
двері/вікна/котли - ставить найгіршої якості. можна одразу викидати і ставити свої.
затримка по здачі цього об"єкту складає уже 37 місяців :x

19? :shock: Це майже стільки було в мене в общазі в коридорній системі. Ну, я б напевно продав на місці Долярчика за таку ціну (34-36 тис). Оренда (якщо дійсно дають уже -надцять кусків) виглядає непогано, але підозрюю жильці будуть часто мінятися і з "пасивного" бізнесу він перетвориться в дуже активний. Та і після закінчення війни є ризик, що у цьому місці оренда дуже просяде - хтось повернеться додому, хтось поїде далі на Захід, а хтось зніме хрущик у пішій доступності до центру або більш просторий новобуд
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 15:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що ви тут собі понавидумували/понавигадували про 100500квартир на коридорі? :)
Ні, ну може в інших будинках/секціях, чи іншому під'їзді є щось приблизне))
Але в моєму, наче 8 квартир!
Я, звичайно точно не порахував, але якщо і помилився, то максимум на 2 квартири!
Тобто, можливо і 10, але все ж таки по пам'яті згадую, що там 8 квартир!

Ехххххххх, от маю відеоогляд своєї квіточки, відеоогляд трошки "переднього" подвір'я і "заднього", а також зазняв трохи комерції поруч...
А от коридору - не зазняв🤷

От передивляюсь відео - таки "переднє" подвір'я трохи зроблене)) - десь на 30%, бо далі - болото розбите грузовими машинами... - тому я думав, що з нуля подвір'я треба робити))

Кидаю скрін з відео
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