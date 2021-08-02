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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:11
vitaliiangel написав:
имея аккаунт в гугле захожу везде с ним
Так, бачу що можна зайти через свій акаунт через гугл, але мене це щось насторожує)))
Одним словом - ще не готовий до такого))
Як тільки з'явиться щось таке "легке/просте", як на кшталт легко прикріпляється фото - то напевно мене тут будуть потім просити - "ну перестань вже кидати тут всякі нецікаві відео!")))
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Додано: Нед 04 сер, 2024 17:17
Успіх написав:
Як тільки з'явиться щось таке "легке/просте", як на кшталт легко прикріпляється фото - то напевно мене тут будуть потім просити - "ну перестань вже кидати тут всякі нецікаві відео!")))
а если какой то марсианин начнет без регистрации порно заливать его и забанить будет нельзя, надо весь сервис закрывать? регистрация даёт возможность банить. Панимаешь?
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vitaliiangel
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Додано: Нед 04 сер, 2024 17:33
vitaliiangel написав:
Панимаешь?
Ні))
Бо так само можна фото виставити))
Тобто, фото - можна, а відео - ні?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 17:36
Успіх написав: vitaliiangel написав:
Панимаешь?
Ні))
Бо так само можна фото виставити))
Тобто, фото - можна, а відео - ні?
фото может и.и. модерировать. Я больше скажу 99% видео сервисов платные. я с трудом 3 бесплатных нашел (2 из которых тебе скинул).
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vitaliiangel
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:22
Успіх написав:
Всюди треба реєструватись - я це реально ненавиджу!
Нема такого, щоб просто, як от прикріпити фото?
Зайшов - завантажив відео - скопіював посилання - кинув сюди - все))
Є таке?
Без реєстрації, вказування своєї ел.скриньки і іншої куєти
Теж дивує, що амміністрація, не спроможна оновити движрк форума, щоб фотку вставити потрібні танці з бубном, тож принципово тут фотки не викладаю, хоча є що.
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Bolt
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:31
vitaliiangel написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
Панимаешь?
Ні))
Бо так само можна фото виставити))
Тобто, фото - можна, а відео - ні?
фото может и.и. модерировать. Я больше скажу 99% видео сервисов платные. я с трудом 3 бесплатных нашел (2 из которых тебе скинул).
Дякую, та покищо не треба
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Успіх
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:33
Bolt написав:
дивує, що амміністрація, не спроможна оновити движрк форума, щоб фотку вставити потрібні танці з бубном, тож принципово тут фотки не викладаю, хоча є що.
шото знають ™
воно ж все...
мабуть, форум повисне й ляже
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flysoulfly
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:41
flysoulfly написав: Bolt написав:
дивує, що амміністрація, не спроможна оновити движрк форума, щоб фотку вставити потрібні танці з бубном, тож принципово тут фотки не викладаю, хоча є що.
шото знають ™
воно ж все...
мабуть, форум повисне й ляже
На Строімдомі Флеш передовий двіжок поставив перед тим, як волонтерити пішов, вставляється, що завгодно і, як завгодно. Не кажучи про інші фішки. А тут позаминуле сторічча. 🤦♂️
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Bolt
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