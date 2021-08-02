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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:11

Ще не на часі!©)))

  vitaliiangel написав:имея аккаунт в гугле захожу везде с ним
Так, бачу що можна зайти через свій акаунт через гугл, але мене це щось насторожує)))

Одним словом - ще не готовий до такого))

Як тільки з'явиться щось таке "легке/просте", як на кшталт легко прикріпляється фото - то напевно мене тут будуть потім просити - "ну перестань вже кидати тут всякі нецікаві відео!")))
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:17

  Успіх написав:Як тільки з'явиться щось таке "легке/просте", як на кшталт легко прикріпляється фото - то напевно мене тут будуть потім просити - "ну перестань вже кидати тут всякі нецікаві відео!")))
а если какой то марсианин начнет без регистрации порно заливать его и забанить будет нельзя, надо весь сервис закрывать? регистрация даёт возможность банить. Панимаешь? :roll:
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliiangel написав:Панимаешь?
Ні))
Бо так само можна фото виставити))

Тобто, фото - можна, а відео - ні?
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:36

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Панимаешь?
Ні))
Бо так само можна фото виставити))

Тобто, фото - можна, а відео - ні?

фото может и.и. модерировать. Я больше скажу 99% видео сервисов платные. я с трудом 3 бесплатных нашел (2 из которых тебе скинул).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:22

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Не вмію

https://archive.org/upload/
https://wave.video/signup

2й сервис вообще автора не светит никак
1й светит никнейм при регистрации
вот так
Зображення

Всюди треба реєструватись - я це реально ненавиджу!

Нема такого, щоб просто, як от прикріпити фото?

Зайшов - завантажив відео - скопіював посилання - кинув сюди - все))
Є таке? :)

Без реєстрації, вказування своєї ел.скриньки і іншої куєти :mrgreen:

Теж дивує, що амміністрація, не спроможна оновити движрк форума, щоб фотку вставити потрібні танці з бубном, тож принципово тут фотки не викладаю, хоча є що.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:31

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Панимаешь?
Ні))
Бо так само можна фото виставити))

Тобто, фото - можна, а відео - ні?

фото может и.и. модерировать. Я больше скажу 99% видео сервисов платные. я с трудом 3 бесплатных нашел (2 из которых тебе скинул).

Дякую, та покищо не треба :oops:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:33

  Bolt написав: дивує, що амміністрація, не спроможна оновити движрк форума, щоб фотку вставити потрібні танці з бубном, тож принципово тут фотки не викладаю, хоча є що.
шото знають ™

воно ж все...
мабуть, форум повисне й ляже
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:41

  flysoulfly написав:
  Bolt написав: дивує, що амміністрація, не спроможна оновити движрк форума, щоб фотку вставити потрібні танці з бубном, тож принципово тут фотки не викладаю, хоча є що.
шото знають ™

воно ж все...
мабуть, форум повисне й ляже

На Строімдомі Флеш передовий двіжок поставив перед тим, як волонтерити пішов, вставляється, що завгодно і, як завгодно. Не кажучи про інші фішки. А тут позаминуле сторічча. 🤦‍♂️
Bolt
 
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  #<1 ... 1008100910101011
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