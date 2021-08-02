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The_Rebel написав:І цікаво скільки в Левандівці квартир на поверсі в під'їзді? До речі, 10 - це ще небагато по нинішнім міркам. Є і 12, і 16. І при цьому виходять в один (!) спільний коридор. Це вже якісь мурашники.
У комплексі - наступна ситуація власник ріелу - друг і фінансувальник виробчої кампанії мера міста. отримує величезні шматки території і максимально забудовує їх низькопробним шлаком. так і тут: при задекларованих квартирах у комплексі - 994, настругав 1602 відповідно на поверсі замість 16 квартир - 19 двері/вікна/котли - ставить найгіршої якості. можна одразу викидати і ставити свої. затримка по здачі цього об"єкту складає уже 37 місяців
19? Це майже стільки було в мене в общазі в коридорній системі. Ну, я б напевно продав на місці Долярчика за таку ціну (34-36 тис). Оренда (якщо дійсно дають уже -надцять кусків) виглядає непогано, але підозрюю жильці будуть часто мінятися і з "пасивного" бізнесу він перетвориться в дуже активний. Та і після закінчення війни є ризик, що у цьому місці оренда дуже просяде - хтось повернеться додому, хтось поїде далі на Захід, а хтось зніме хрущик у пішій доступності до центру або більш просторий новобуд
Що ви тут собі понавидумували/понавигадували про 100500квартир на коридорі? Ні, ну може в інших будинках/секціях, чи іншому під'їзді є щось приблизне)) Але в моєму, наче 8 квартир! Я, звичайно точно не порахував, але якщо і помилився, то максимум на 2 квартири! Тобто, можливо і 10, але все ж таки по пам'яті згадую, що там 8 квартир!
Ехххххххх, от маю відеоогляд своєї квіточки, відеоогляд трошки "переднього" подвір'я і "заднього", а також зазняв трохи комерції поруч... А от коридору - не зазняв🤷
От передивляюсь відео - таки "переднє" подвір'я трохи зроблене)) - десь на 30%, бо далі - болото розбите грузовими машинами... - тому я думав, що з нуля подвір'я треба робити))
The_Rebel написав:Як на мене, то кращі в цьому плані будинки проектуватися приблизно в часи Ющенко. В мене будинок 2013р, спроектований в кінці нульових, то всього 6 квартир, при цьому розведені на 2 крила (на які мешканці ще встановлюють двері). Тож реально сусідів бачу раз в півроку. У друга будинок 2008р., то там так само 6, і при цьому на поверсі багато тех приміщень, декілька коридорів. А от зараз дивлюся планування поверхів, то більшість сучасних новобудові мають 10-16 кВ на поверх і що найгірше всі виходять в один коридор
у місті є якісні комплекси із 2 квартирами на поверсі. поверховість 4-6.
The_Rebel написав:Ну, я б напевно продав на місці Долярчика за таку ціну (34-36 тис). Оренда (якщо дійсно дають уже -надцять кусків) виглядає непогано, але підозрюю жильці будуть часто мінятися і з "пасивного" бізнесу він перетвориться в дуже активний. Та і після закінчення війни є ризик, що у цьому місці оренда дуже просяде - хтось повернеться додому, хтось поїде далі на Захід, а хтось зніме хрущик у пішій доступності до центру або більш просторий новобуд
вказані ціни-байка для лохів. причетні наводили приклади реально 2-х майже проданих квартир у цьому ЖК. 24м2-20500 (гола без ремонту) 27м2-26800 (ремонт у стилі Долярека) обидві угоди зірвані через проблеми з комунікаціями (мені невідомі нюанси, може Долярек прояснить ситуацію, але ріел завжди славився/славиться своїми несвоєчаснми здачами та підключеннями. До прикладу у В.Британії не додали проектованої підстанції, через що нарід потерпав через постійне вибивання е/е)
Будьмо відверті: Левандівка та Рясне - це задупні місця Лємберга. Колєяжі та їх нащадки разом із селюками на лєвандовці та селюки у рясному-специфічний контингент. І там і там селиться біднота, яким бракло грошви на нормальні райони.
Будьмо відверті-2: ринок стагнує, може буде якась відлига-у разі припинення вогню/завершення військ.стану.
это начало Левандовки, почти Городоцкая. До жд вокзала 15 мин пешком.
Відколи перехрестя Городоцької, Любинської і Кульпарківської є початком Левандівки?
Так його овноблок находиться на Рудненській, на території бувшого молокозаводу, а це метрів триста до мосту який з'єднує Левандівку з цивілізованим світом. А до аищевкпзаного перехрестя Городоцької і Кульпи звідти десь кілометр буде. Пи. Си. Не 15, а 25 хв до Скрині. 2 км по Гугломапу.