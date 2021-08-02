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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1008100910101011>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 14:43

  jump написав:
  The_Rebel написав:І цікаво скільки в Левандівці квартир на поверсі в під'їзді?
До речі, 10 - це ще небагато по нинішнім міркам. Є і 12, і 16. І при цьому виходять в один (!) спільний коридор. Це вже якісь мурашники.


У комплексі - наступна ситуація
власник ріелу - друг і фінансувальник виробчої кампанії мера міста. отримує величезні шматки території і максимально забудовує їх низькопробним шлаком.
так і тут: при задекларованих квартирах у комплексі - 994, настругав 1602
відповідно на поверсі замість 16 квартир - 19 8)
двері/вікна/котли - ставить найгіршої якості. можна одразу викидати і ставити свої.
затримка по здачі цього об"єкту складає уже 37 місяців :x

19? :shock: Це майже стільки було в мене в общазі в коридорній системі. Ну, я б напевно продав на місці Долярчика за таку ціну (34-36 тис). Оренда (якщо дійсно дають уже -надцять кусків) виглядає непогано, але підозрюю жильці будуть часто мінятися і з "пасивного" бізнесу він перетвориться в дуже активний. Та і після закінчення війни є ризик, що у цьому місці оренда дуже просяде - хтось повернеться додому, хтось поїде далі на Захід, а хтось зніме хрущик у пішій доступності до центру або більш просторий новобуд
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 15:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що ви тут собі понавидумували/понавигадували про 100500квартир на коридорі? :)
Ні, ну може в інших будинках/секціях, чи іншому під'їзді є щось приблизне))
Але в моєму, наче 8 квартир!
Я, звичайно точно не порахував, але якщо і помилився, то максимум на 2 квартири!
Тобто, можливо і 10, але все ж таки по пам'яті згадую, що там 8 квартир!

Ехххххххх, от маю відеоогляд своєї квіточки, відеоогляд трошки "переднього" подвір'я і "заднього", а також зазняв трохи комерції поруч...
А от коридору - не зазняв🤷

От передивляюсь відео - таки "переднє" подвір'я трохи зроблене)) - десь на 30%, бо далі - болото розбите грузовими машинами... - тому я думав, що з нуля подвір'я треба робити))

Кидаю скрін з відео
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 16:19

  jump написав:
  The_Rebel написав:Як на мене, то кращі в цьому плані будинки проектуватися приблизно в часи Ющенко. В мене будинок 2013р, спроектований в кінці нульових, то всього 6 квартир, при цьому розведені на 2 крила (на які мешканці ще встановлюють двері). Тож реально сусідів бачу раз в півроку. У друга будинок 2008р., то там так само 6, і при цьому на поверсі багато тех приміщень, декілька коридорів.
А от зараз дивлюся планування поверхів, то більшість сучасних новобудові мають 10-16 кВ на поверх і що найгірше всі виходять в один коридор


у місті є якісні комплекси із 2 квартирами на поверсі. поверховість 4-6.

Якщо не задуп'я, то яка ціна таких за м2?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 16:42

  The_Rebel написав:Ну, я б напевно продав на місці Долярчика за таку ціну (34-36 тис). Оренда (якщо дійсно дають уже -надцять кусків) виглядає непогано, але підозрюю жильці будуть часто мінятися і з "пасивного" бізнесу він перетвориться в дуже активний. Та і після закінчення війни є ризик, що у цьому місці оренда дуже просяде - хтось повернеться додому, хтось поїде далі на Захід, а хтось зніме хрущик у пішій доступності до центру або більш просторий новобуд


вказані ціни-байка для лохів.
причетні наводили приклади реально 2-х майже проданих квартир у цьому ЖК.
24м2-20500 (гола без ремонту)
27м2-26800 (ремонт у стилі Долярека)
обидві угоди зірвані через проблеми з комунікаціями (мені невідомі нюанси, може Долярек прояснить ситуацію, але ріел завжди славився/славиться своїми несвоєчаснми здачами та підключеннями. До прикладу у В.Британії не додали проектованої підстанції, через що нарід потерпав через постійне вибивання е/е)

Будьмо відверті: Левандівка та Рясне - це задупні місця Лємберга.
Колєяжі та їх нащадки разом із селюками на лєвандовці та селюки у рясному-специфічний контингент. І там і там селиться біднота, яким бракло грошви на нормальні райони.

Будьмо відверті-2: ринок стагнує, може буде якась відлига-у разі припинення вогню/завершення військ.стану.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Буде дешевше :lol: 100% :lol:
https://youtube.com/shorts/V_3l0zSgfJU? ... V85qAH6sER
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:14

  jump написав:Левандівка
это начало Левандовки, почти Городоцкая. До жд вокзала 15 мин пешком. Конец Зеленой и Лычаковской по моему куда большая жепа.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:16

  vitaliiangel написав:
  jump написав:Левандівка
это начало Левандовки, почти Городоцкая. До жд вокзала 15 мин пешком. Конец Зеленой и Лычаковской по моему куда большая жепа.

Вітальєн, ти вже заробив фінансів на купівлю чогось у Львові, швендяючи по форумам?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:17

  vitaliiangel написав:
  jump написав:Левандівка
это начало Левандовки, почти Городоцкая. До жд вокзала 15 мин пешком.


Відколи перехрестя Городоцької, Любинської і Кульпарківської є початком Левандівки?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:42

  Кочевник написав:
  vitaliiangel написав:
  jump написав:Левандівка
это начало Левандовки, почти Городоцкая. До жд вокзала 15 мин пешком.


Відколи перехрестя Городоцької, Любинської і Кульпарківської є початком Левандівки?

Так його овноблок находиться на Рудненській, на території бувшого молокозаводу, а це метрів триста до мосту який з'єднує Левандівку з цивілізованим світом. А до аищевкпзаного перехрестя Городоцької і Кульпи звідти десь кілометр буде.
Пи. Си. Не 15, а 25 хв до Скрині. 2 км по Гугломапу.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 23:08

  Frant написав:Вітальєн, ти вже заробив фінансів на купівлю чогось у Львові, швендяючи по форумам?
тебя это возбуждает? попробуй и ты заработать.
vitaliiangel
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