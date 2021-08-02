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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 23:11

  Bolt написав:до Скрині. 2 км по Гугломапу.
это что далеко? 2 остановки тролейбуса или 5 минут на самокате. Правда Городоцкого мне тоже не нравится, сейчас подремонтировали а раньше едешь как на брычке, и рынок привокзальный ещё та мусорка. Львов на любителя. Единственные районы где не тесно и есть зелёные газоны это Сыхов а и выезд на Стрый, за автовокзалом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 06 сер, 2024 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 23:25

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:до Скрині. 2 км по Гугломапу.
это что далеко? 2 остановки тролейбуса или 5 минут на самокате. Правда Городоцкого мне тоже не нравится, сейчас подремонтировали а раньше едешь как на брычке, и рынок привокзальный ещё та мусорка. Львов на любителя. Единственный район где не тесно и есть зелёные газоны это Сыхов.

Та вперся кому тот вокзал. Разве сесть в поезд и свалить со Львова...
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 23:28

  Bolt написав:Та вперся кому тот вокзал. Разве сесть в поезд и свалить со Львова...
посуточная аренда. Сколько раз уже было приехал на вокзал и давай теребить свободные квартиры. А тут в 25 минутах пешком, 5 минут на такси. Сам жк ужасен (судя по фото) я был разочарован. В Ирпене он бы годами стоял непроданный.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 00:09

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Та вперся кому тот вокзал. Разве сесть в поезд и свалить со Львова...
посуточная аренда. Сколько раз уже было приехал на вокзал и давай теребить свободные квартиры. А тут в 25 минутах пешком, 5 минут на такси. Сам жк ужасен (судя по фото) я был разочарован. В Ирпене он бы годами стоял непроданный.

Ах да. Забыл.
Посуточная аренда бабкам с Привокзального за пучок петрушки. 😎
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