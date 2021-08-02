посуточная аренда. Сколько раз уже было приехал на вокзал и давай теребить свободные квартиры. А тут в 25 минутах пешком, 5 минут на такси. Сам жк ужасен (судя по фото) я был разочарован. В Ирпене он бы годами стоял непроданный.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 23:28
посуточная аренда. Сколько раз уже было приехал на вокзал и давай теребить свободные квартиры. А тут в 25 минутах пешком, 5 минут на такси. Сам жк ужасен (судя по фото) я был разочарован. В Ирпене он бы годами стоял непроданный.
Додано: Сер 07 сер, 2024 00:09
Ах да. Забыл.
Посуточная аренда бабкам с Привокзального за пучок петрушки. 😎
Додано: Сер 07 сер, 2024 10:47
Тільки гляньте, які різнокольорові))
😁😁😁
Отут дивись - місцями попадається "весь ЖК/вся краса комплексу" >>>
Просто ще весь - "не завершене будівництво"
п.с.
А це - аналог мого смарту >>>
п.с.2
А що ви хотіли за 450Кгрн по тодішньому курсу 28?
(але в результаті будівництва додали ще чуть більше +1м2, то доплачував рік тому ще 20Кгрн)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 07 сер, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 сер, 2024 10:54
Успіх
сравни
не в обиду тебе или Львову но
риел бы здесь не продал ни одной квартиры
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 07 сер, 2024 11:20, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 07 сер, 2024 10:59
Я кстати писал тут пару месяцев назад, что проезжая мимо Риела заметил, что краска снизу балконов уже отлетает кусками. 😏
Додано: Сер 07 сер, 2024 12:18
Люди з радістю їли б тортики, якщо б мали достатньо коштів
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