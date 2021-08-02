RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 23:28

  Bolt написав:Та вперся кому тот вокзал. Разве сесть в поезд и свалить со Львова...
посуточная аренда. Сколько раз уже было приехал на вокзал и давай теребить свободные квартиры. А тут в 25 минутах пешком, 5 минут на такси. Сам жк ужасен (судя по фото) я был разочарован. В Ирпене он бы годами стоял непроданный.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24439
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 00:09

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Та вперся кому тот вокзал. Разве сесть в поезд и свалить со Львова...
посуточная аренда. Сколько раз уже было приехал на вокзал и давай теребить свободные квартиры. А тут в 25 минутах пешком, 5 минут на такси. Сам жк ужасен (судя по фото) я был разочарован. В Ирпене он бы годами стоял непроданный.

Ах да. Забыл.
Посуточная аренда бабкам с Привокзального за пучок петрушки. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 3063
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:47

Тільки гляньте, які різнокольорові))

  vitaliiangel написав:Сам жк ужасен (судя по фото) я был разочарован.
😁😁😁
Отут дивись - місцями попадається "весь ЖК/вся краса комплексу" >>>


Просто ще весь - "не завершене будівництво" :lol:

п.с.
А це - аналог мого смарту >>>
https://youtube.com/shorts/JsxbSAcV3TQ? ... k36i7EqNt4


п.с.2
А що ви хотіли за 450Кгрн по тодішньому курсу 28?
(але в результаті будівництва додали ще чуть більше +1м2, то доплачував рік тому ще 20Кгрн)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 07 сер, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6704
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:54

Успіх

сравни

не в обиду тебе или Львову но
риел бы здесь не продал ни одной квартиры
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 07 сер, 2024 11:20, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24439
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:59

  vitaliiangel написав:Успіх
материал фасада самый дешманский - краска
при всём желании на таких маленьких междомовых пространствах невозможно сделать что то красивое. Газо и скамейки это максимум
Зображення

Я кстати писал тут пару месяцев назад, что проезжая мимо Риела заметил, что краска снизу балконов уже отлетает кусками. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 3063
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:18

Люди з радістю їли б тортики, якщо б мали достатньо коштів

  vitaliiangel написав:Успіх

сравни

не в обиду тебе или Львову но
риел бы здесь не продал ни одной квартиры

Ціна - рішає!©

У Львові ріел, як правило найбюджетніший/по доступних цінах відносно інших!(хоч вони мають і деякі дорогі об'єкти)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6704
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 1008100910101011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 926, 927, 928
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9271 7040305
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2024 01:18
nba1067
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2486, 2487, 2488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24870 16646953
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2024 18:10
jay2004
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 53, 54, 55
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
548 245975
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 00:32
zerocool

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2410)
07.08.2024 12:17
Ринок ОВДП (6600)
07.08.2024 11:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.