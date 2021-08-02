посуточная аренда. Сколько раз уже было приехал на вокзал и давай теребить свободные квартиры. А тут в 25 минутах пешком, 5 минут на такси. Сам жк ужасен (судя по фото) я был разочарован. В Ирпене он бы годами стоял непроданный.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 23:28
посуточная аренда. Сколько раз уже было приехал на вокзал и давай теребить свободные квартиры. А тут в 25 минутах пешком, 5 минут на такси. Сам жк ужасен (судя по фото) я был разочарован. В Ирпене он бы годами стоял непроданный.
Додано: Сер 07 сер, 2024 00:09
Ах да. Забыл.
Посуточная аренда бабкам с Привокзального за пучок петрушки. 😎
Додано: Сер 07 сер, 2024 10:47
Тільки гляньте, які різнокольорові))
😁😁😁
Отут дивись - місцями попадається "весь ЖК/вся краса комплексу" >>>
Просто ще весь - "не завершене будівництво"
п.с.
А це - аналог мого смарту >>>
п.с.2
А що ви хотіли за 450Кгрн по тодішньому курсу 28?
(але в результаті будівництва додали ще чуть більше +1м2, то доплачував рік тому ще 20Кгрн)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 07 сер, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 сер, 2024 10:54
Успіх
сравни
не в обиду тебе или Львову но
риел бы здесь не продал ни одной квартиры
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 07 сер, 2024 11:20, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 07 сер, 2024 10:59
Я кстати писал тут пару месяцев назад, что проезжая мимо Риела заметил, что краска снизу балконов уже отлетает кусками. 😏
Додано: Сер 07 сер, 2024 12:18
Люди з радістю їли б тортики, якщо б мали достатньо коштів
Додано: Сер 07 сер, 2024 12:41
Додано: Сер 07 сер, 2024 13:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну ти знаєш, що це не так))
Бо всі тоді б "їли тортики" і в сторону ріелу, навіть, не глянули б!
Побудуй в одній і тій самій локації 2 будинки, один біля одного.
Але один - дешманський з овноблоку і дешевих фарб па 800дол/м2, а другий - гарний, з цегли, з різними плюшками, але пА 1200м2 - де швидше викуплять квартири?))
Єдина умова - продаж тільки для пересічних)))
А не для суддів/прокурорів і т.п
Додано: Сер 07 сер, 2024 13:20
Успіх скажу иначе если в ирпене было настроено столько шлака скользко во львове он бы занял нижний сегмент и тогда синергия продавалась бы по 1200-1500. Поскольку шлака мало на цену он не влияет, кто его вообще плюокупает? Тут даже пару общаг гостинок есть.
Додано: Сер 07 сер, 2024 13:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я зрозумів.
Але теж скажу наступне:
Якщо наприклад, в більшості пересічних є наскирдованих умовно 100Кдол, а потрібно вибирати між однушкою в дешманській новобудові за 60Кдол і однушкою в сусідньому будинку в якісній новобудові з різними плюшками за 100Кдол, то тут люди розділяться 50/50 - бо одні захочуть ще авто прикупити на зекономлених 40Кдол/чи потратити на подорожі, чи ще щось... А другі - однозначно куплять за 100К.
Але!!!
Але якщо наприклад, в більшості пересічних є наскирдованих(складали більшу половину свого життя) всього лиш 50Кдол, а вибір такий же(між однушкою за 60К і 100К) - то тут вже не буде +/- 50/50, а 99% куплять за 60К(позичивши, чи взявши в кредит ще 10К)
Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
Бідність породжує оте все гетто!
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