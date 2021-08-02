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Успіх написав:Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
именно. Был бы в ирпене огромный рынок дешевого жилья, дешево бы никто не строил, и вообще строили бы в 10 раз меньше.
А так рынка шлака почти нет, довоенного жилья нет вообще, совок местами есть, но его не много. Может 10% от общего жил.фонда. На моем районе совка нет.
Поскольку основной покупатель из сегмента эконом канфетки по 1куе. Мое мнение такое. За хрущ в каком то Тернополе можно купить нлвлстрой в ирпене в классном жк с спрот площадками, кафешками, парковками и т.д.
Але теж скажу наступне: Якщо наприклад, в більшості пересічних є наскирдованих умовно 100Кдол, а потрібно вибирати між однушкою в дешманській новобудові за 60Кдол і однушкою в сусідньому будинку в якісній новобудові з різними плюшками за 100Кдол, то тут люди розділяться 50/50 - бо одні захочуть ще авто прикупити на зекономлених 40Кдол/чи потратити на подорожі, чи ще щось... А другі - однозначно куплять за 100К. Але!!! Але якщо наприклад, в більшості пересічних є наскирдованих(складали більшу половину свого життя) всього лиш 50Кдол, а вибір такий же(між однушкою за 60К і 100К) - то тут вже не буде +/- 50/50, а 99% куплять за 60К(позичивши, чи взявши в кредит ще 10К)
Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
Бідність породжує оте все гетто!
якщо є наскирдованих 100Кдол. (і, навіть 50Кдол), то доцільніше виїхати геть з неньки і не паритися
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 сер, 2024 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
именно. Был бы в ирпене огромный рынок дешевого жилья, дешево бы никто не строил, и вообще строили бы в 10 раз меньше.
А так рынка шлака почти нет, довоенного жилья нет вообще, совок местами есть, но его не много. Может 10% от общего жил.фонда. На моем районе совка нет.
Поскольку основной покупатель из сегмента эконом канфетки по 1куе. Мое мнение такое. За хрущ в каком то Тернополе можно купить нлвлстрой в ирпене в классном жк с спрот площадками, кафешками, парковками и т.д.