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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1009101010111012
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:52

  Успіх написав:Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
именно. Был бы в ирпене огромный рынок дешевого жилья, дешево бы никто не строил, и вообще строили бы в 10 раз меньше.

А так рынка шлака почти нет, довоенного жилья нет вообще, совок местами есть, но его не много. Может 10% от общего жил.фонда. На моем районе совка нет.

Поскольку основной покупатель из сегмента эконом канфетки по 1куе. Мое мнение такое. За хрущ в каком то Тернополе можно купить нлвлстрой в ирпене в классном жк с спрот площадками, кафешками, парковками и т.д.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:44

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:скажу иначе
Я зрозумів.

Але теж скажу наступне:
Якщо наприклад, в більшості пересічних є наскирдованих умовно 100Кдол, а потрібно вибирати між однушкою в дешманській новобудові за 60Кдол і однушкою в сусідньому будинку в якісній новобудові з різними плюшками за 100Кдол, то тут люди розділяться 50/50 - бо одні захочуть ще авто прикупити на зекономлених 40Кдол/чи потратити на подорожі, чи ще щось... А другі - однозначно куплять за 100К.
Але!!!
Але якщо наприклад, в більшості пересічних є наскирдованих(складали більшу половину свого життя) всього лиш 50Кдол, а вибір такий же(між однушкою за 60К і 100К) - то тут вже не буде +/- 50/50, а 99% куплять за 60К(позичивши, чи взявши в кредит ще 10К)

Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!

Бідність породжує оте все гетто!

якщо є наскирдованих 100Кдол. (і, навіть 50Кдол), то доцільніше виїхати геть з неньки і не паритися
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 сер, 2024 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:49

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
именно. Был бы в ирпене огромный рынок дешевого жилья, дешево бы никто не строил, и вообще строили бы в 10 раз меньше.

А так рынка шлака почти нет, довоенного жилья нет вообще, совок местами есть, но его не много. Может 10% от общего жил.фонда. На моем районе совка нет.

Поскольку основной покупатель из сегмента эконом канфетки по 1куе. Мое мнение такое. За хрущ в каком то Тернополе можно купить нлвлстрой в ирпене в классном жк с спрот площадками, кафешками, парковками и т.д.

дивлячись який хрущ,
https://ua.m2bomber.com/obj/1262367301/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodam-kvartiru-1-kimnatnu#google_vignette
в Ірпені, думаю в даний момент, і цоколь/мансарду за 20Кдол не знайти (2 роки тому зразу після звільнення були)

цю можна здавати в оренду ТВ-студіям для зйомок сіткомів про часи розвинутого соціалізму
https://ua.m2bomber.com/obj/1249071064/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-1-kim-kvartiri-kl-savuri-vigidna-cina#google_vignette
flyman
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  #<1 ... 1009101010111012
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