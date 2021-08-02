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Успіх написав:Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
именно. Был бы в ирпене огромный рынок дешевого жилья, дешево бы никто не строил, и вообще строили бы в 10 раз меньше.
А так рынка шлака почти нет, довоенного жилья нет вообще, совок местами есть, но его не много. Может 10% от общего жил.фонда. На моем районе совка нет.
Поскольку основной покупатель из сегмента эконом канфетки по 1куе. Мое мнение такое. За хрущ в каком то Тернополе можно купить нлвлстрой в ирпене в классном жк с спрот площадками, кафешками, парковками и т.д.
Але теж скажу наступне: Якщо наприклад, в більшості пересічних є наскирдованих умовно 100Кдол, а потрібно вибирати між однушкою в дешманській новобудові за 60Кдол і однушкою в сусідньому будинку в якісній новобудові з різними плюшками за 100Кдол, то тут люди розділяться 50/50 - бо одні захочуть ще авто прикупити на зекономлених 40Кдол/чи потратити на подорожі, чи ще щось... А другі - однозначно куплять за 100К. Але!!! Але якщо наприклад, в більшості пересічних є наскирдованих(складали більшу половину свого життя) всього лиш 50Кдол, а вибір такий же(між однушкою за 60К і 100К) - то тут вже не буде +/- 50/50, а 99% куплять за 60К(позичивши, чи взявши в кредит ще 10К)
Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
Бідність породжує оте все гетто!
якщо є наскирдованих 100Кдол. (і, навіть 50Кдол), то доцільніше виїхати геть з неньки і не паритися
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 сер, 2024 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
именно. Был бы в ирпене огромный рынок дешевого жилья, дешево бы никто не строил, и вообще строили бы в 10 раз меньше.
А так рынка шлака почти нет, довоенного жилья нет вообще, совок местами есть, но его не много. Может 10% от общего жил.фонда. На моем районе совка нет.
Поскольку основной покупатель из сегмента эконом канфетки по 1куе. Мое мнение такое. За хрущ в каком то Тернополе можно купить нлвлстрой в ирпене в классном жк с спрот площадками, кафешками, парковками и т.д.
Хм. Короче мой бывший сослуживец по ЛАЗу нашёл работу в Тернополе, переехал со Львова. Родился ребёнок. Пишет, что еле снял приличную двушку со жлобевроремонтом за 230 уе/мес. И то сейчас за свои бабки смеситель меняет в ванной Бо там говно какое-то стояло. Я ему говорю, что двушку во Львове, в наплохой локации за 170 баксов еле сдаю. Он подофигкл. Грит думал, что во Львове меньше 250 уе цен нет. Я быстренько пошарил по ОЛХ и сравнил Львов и Тернополь. Пускай население 800+тыс и 200+тыс соответственно. Т.е. 4 раза разница. При том во Львове предложение долговременной оренды 4000+, Тернополь 400+.(понятно, что там есть разные торпеды и тп) но 10 раз разница, что с учётом разницы в 4 раза в населении, получается, что во Львове предложение в 2,5 раза больше Тернополя. Что напрямую. сказывается на цене. А все из-за инвесторов типа Долярчик, которые окружают Львов смартами из овноблока. 😏
vitaliiangel написав:flyman я говорил о нормальном жилье. последний вариант жильё для тараканов,
Вєталя, а ти не звертаєш увагу, що у тебе і Флаймена все житло в обговоренні - найдешевший сегмент, для найбіднішої публіки? І не для оренди, а куй знає для чого. Вам навіть 1к "хрущ" на ДВРЗ не по кишені.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 сер, 2024 08:32, всього редагувалось 1 раз.