Додано: Чет 22 сер, 2024 15:55

Хм.

Короче мой бывший сослуживец по ЛАЗу нашёл работу в Тернополе, переехал со Львова.

Родился ребёнок.

Пишет, что еле снял приличную двушку со жлобевроремонтом за 230 уе/мес.

И то сейчас за свои бабки смеситель меняет в ванной Бо там говно какое-то стояло. Я ему говорю, что двушку во Львове, в наплохой локации за 170 баксов еле сдаю.

Он подофигкл. Грит думал, что во Львове меньше 250 уе цен нет.

Я быстренько пошарил по ОЛХ и сравнил Львов и Тернополь.

Пускай население 800+тыс и 200+тыс соответственно. Т.е. 4 раза разница.

При том во Львове предложение долговременной оренды 4000+, Тернополь 400+.(понятно, что там есть разные торпеды и тп) но 10 раз разница, что с учётом разницы в 4 раза в населении, получается, что во Львове предложение в 2,5 раза больше Тернополя. Что напрямую. сказывается на цене.

А все из-за инвесторов типа Долярчик, которые окружают Львов смартами из овноблока. 😏