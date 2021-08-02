RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1010101110121013>
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:52

  Успіх написав:Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
именно. Был бы в ирпене огромный рынок дешевого жилья, дешево бы никто не строил, и вообще строили бы в 10 раз меньше.

А так рынка шлака почти нет, довоенного жилья нет вообще, совок местами есть, но его не много. Может 10% от общего жил.фонда. На моем районе совка нет.

Поскольку основной покупатель из сегмента эконом канфетки по 1куе. Мое мнение такое. За хрущ в каком то Тернополе можно купить нлвлстрой в ирпене в классном жк с спрот площадками, кафешками, парковками и т.д.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24652
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:44

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:скажу иначе
Я зрозумів.

Але теж скажу наступне:
Якщо наприклад, в більшості пересічних є наскирдованих умовно 100Кдол, а потрібно вибирати між однушкою в дешманській новобудові за 60Кдол і однушкою в сусідньому будинку в якісній новобудові з різними плюшками за 100Кдол, то тут люди розділяться 50/50 - бо одні захочуть ще авто прикупити на зекономлених 40Кдол/чи потратити на подорожі, чи ще щось... А другі - однозначно куплять за 100К.
Але!!!
Але якщо наприклад, в більшості пересічних є наскирдованих(складали більшу половину свого життя) всього лиш 50Кдол, а вибір такий же(між однушкою за 60К і 100К) - то тут вже не буде +/- 50/50, а 99% куплять за 60К(позичивши, чи взявши в кредит ще 10К)

Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!

Бідність породжує оте все гетто!

якщо є наскирдованих 100Кдол. (і, навіть 50Кдол), то доцільніше виїхати геть з неньки і не паритися
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 сер, 2024 15:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36121
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2785 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:49

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Ну ж очевидно, чому більше будують дешманського, бо люди, в основній масі - бідні!
именно. Был бы в ирпене огромный рынок дешевого жилья, дешево бы никто не строил, и вообще строили бы в 10 раз меньше.

А так рынка шлака почти нет, довоенного жилья нет вообще, совок местами есть, но его не много. Может 10% от общего жил.фонда. На моем районе совка нет.

Поскольку основной покупатель из сегмента эконом канфетки по 1куе. Мое мнение такое. За хрущ в каком то Тернополе можно купить нлвлстрой в ирпене в классном жк с спрот площадками, кафешками, парковками и т.д.

дивлячись який хрущ,
https://ua.m2bomber.com/obj/1262367301/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodam-kvartiru-1-kimnatnu#google_vignette
в Ірпені, думаю в даний момент, і цоколь/мансарду за 20Кдол не знайти (2 роки тому зразу після звільнення були)

цю можна інвестувати під в оренду ТВ-студіям для зйомок сіткомів про часи розвинутого соціалізму
https://ua.m2bomber.com/obj/1249071064/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-1-kim-kvartiri-kl-savuri-vigidna-cina#google_vignette
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36121
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2785 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:09

flyman я говорил о нормальном жилье. последний вариант жильё для тараканов,
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24652
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:22

Все просто!©

  flyman написав:якщо є наскирдованих 100Кдол. (і, навіть 50Кдол), то доцільніше виїхати геть з неньки і не паритися
Ну і чому ти не виїхав?
Продати всі кавалірки = 50К+
За 20к "порішав" проїзд через кордон...


Бо ти тут - лендлорд!(міні-лендлорд)
А там ти хто/ким будеш?
Доставщик піци? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6764
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:55

  Успіх написав:
  flyman написав:якщо є наскирдованих 100Кдол. (і, навіть 50Кдол), то доцільніше виїхати геть з неньки і не паритися
Ну і чому ти не виїхав?
Продати всі кавалірки = 50К+
За 20к "порішав" проїзд через кордон...


Бо ти тут - лендлорд!(міні-лендлорд)
А там ти хто/ким будеш?
Доставщик піци? :D

мультімільонером із молодою філіпінкою
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36121
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2785 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:45

  flyman написав:філіпінкою
А, я забув, що тебе тягне не за той кордон))
Тебе тягне на острови :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6764
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:55

Хм.
Короче мой бывший сослуживец по ЛАЗу нашёл работу в Тернополе, переехал со Львова.
Родился ребёнок.
Пишет, что еле снял приличную двушку со жлобевроремонтом за 230 уе/мес.
И то сейчас за свои бабки смеситель меняет в ванной Бо там говно какое-то стояло. Я ему говорю, что двушку во Львове, в наплохой локации за 170 баксов еле сдаю.
Он подофигкл. Грит думал, что во Львове меньше 250 уе цен нет.
Я быстренько пошарил по ОЛХ и сравнил Львов и Тернополь.
Пускай население 800+тыс и 200+тыс соответственно. Т.е. 4 раза разница.
При том во Львове предложение долговременной оренды 4000+, Тернополь 400+.(понятно, что там есть разные торпеды и тп) но 10 раз разница, что с учётом разницы в 4 раза в населении, получается, что во Львове предложение в 2,5 раза больше Тернополя. Что напрямую. сказывается на цене.
А все из-за инвесторов типа Долярчик, которые окружают Львов смартами из овноблока. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 3110
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 07:58

Я би, особисто, таким квартиру не здав. 😳
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/termnov ... V22q7.html
Bolt
 
Повідомлень: 3110
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 08:13

  vitaliiangel написав:flyman я говорил о нормальном жилье. последний вариант жильё для тараканов,

Вєталя, а ти не звертаєш увагу, що у тебе і Флаймена все житло в обговоренні - найдешевший сегмент, для найбіднішої публіки? І не для оренди, а куй знає для чого.
Вам навіть 1к "хрущ" на ДВРЗ не по кишені.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 сер, 2024 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23920
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1010101110121013>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24897 16660013
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2024 23:33
ihorkyiv
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 930, 931, 932
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9318 7052386
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2024 11:14
BIGor
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 53, 54, 55
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
548 248369
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 00:32
zerocool

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12560)
24.08.2024 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.