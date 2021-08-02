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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1010101110121013
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 08:16

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:flyman я говорил о нормальном жилье. последний вариант жильё для тараканов,

Вєталя, а ти не звертаєш увагу, що у тебе і Флаймена все житло в обговоренні - найдешевший сегмент, для найбіднішої публіки?
Вам навіть 1к "хрущ" на ДВРЗ не по кишені.

кукуся дрочит на содержимое чужих карманов? :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 08:17

  Bolt написав:Я би, особисто, таким квартиру не здав. 😳
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/termnov ... V22q7.html

За коммуналку теж буде платить власник квартири, при таких постояльцях?
До речі, і серед молодих чоловіків подібних нахлєбніков - теж є.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 сер, 2024 08:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 08:19

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:flyman я говорил о нормальном жилье. последний вариант жильё для тараканов,

Вєталя, а ти не звертаєш увагу, що у тебе і Флаймена все житло в обговоренні - найдешевший сегмент, для найбіднішої публіки? І не для оренди, а куй знає для чого?
Вам навіть 1к "хрущ" на ДВРЗ не по кишені.

кукуся дрочит на содержимое чужих карманов? :D

Ти коли купиш собі б/у Ланос, наш поціновувач київської нерухомості?
Твої дрочіння на столичні квартири - дещо передчасні і непрактичні, здається?
Некуй робити, як і твоєму компаньону-неліквідчику? :mrgreen:
Ти часто купляєш розкішні глянцеві журнали з фотографіями блискучих гарних автомобілів, мотоциклів, яхт, гламурних дівиць і маскулінних чоловіків? Чи а Інтернеті дивишся ці фотки?
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 сер, 2024 08:36, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 08:26

  Frant написав:Твої дрочіння на столичні квартири - дещо передчасні, здається?
ты клоун франя :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:06

  Frant написав:
  Bolt написав:Я би, особисто, таким квартиру не здав. 😳
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/termnov ... V22q7.html

За коммуналку теж буде платить власник квартири, при таких постояльцях?
До речі, і серед молодих чоловіків подібних нахлєбніков - теж є.

ХЗ. На що вони розраховують?! На папіків з такими зовнішніми даними, як в них, навряд чи получиться...
Bolt
 
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