RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1010101110121013
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:06

  Frant написав:
  Bolt написав:Я би, особисто, таким квартиру не здав. 😳
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/termnov ... V22q7.html

За коммуналку теж буде платить власник квартири, при таких постояльцях?
До речі, і серед молодих чоловіків подібних нахлєбніков - теж є.

ХЗ. На що вони розраховують?! На папіків з такими зовнішніми даними, як в них, навряд чи получиться...
Bolt
 
Повідомлень: 3110
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:29

  Bolt написав:
  Frant написав:
  Bolt написав:Я би, особисто, таким квартиру не здав. 😳
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/termnov ... V22q7.html

За коммуналку теж буде платить власник квартири, при таких постояльцях?
До речі, і серед молодих чоловіків подібних нахлєбніков - теж є.

ХЗ. На що вони розраховують?! На папіків з такими зовнішніми даними, як в них, навряд чи получиться...

Вони розраховують на випадок.
Типа, біженки, студентки.
Може, хто допоможе.

Мені ясно, що засирати квартиру ці психологіні будуть з другою космічною швидкістю.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23920
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:31

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:якщо є наскирдованих 100Кдол. (і, навіть 50Кдол), то доцільніше виїхати геть з неньки і не паритися
Ну і чому ти не виїхав?
Продати всі кавалірки = 50К+
За 20к "порішав" проїзд через кордон...


Бо ти тут - лендлорд!(міні-лендлорд)
А там ти хто/ким будеш?
Доставщик піци? :D

мультімільонером із молодою філіпінкою

Опеньки і картоплю вже заготовив на зиму, мільйонер? В ТЦК зареєструвався, win-код отримав в військовий квиток?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23920
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1010101110121013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24897 16660121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2024 23:33
ihorkyiv
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 930, 931, 932
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9318 7052487
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2024 11:14
BIGor
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 53, 54, 55
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
548 248402
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 00:32
zerocool

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1852)
24.08.2024 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.