|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2024 09:06
Frant написав:
За коммуналку теж буде платить власник квартири, при таких постояльцях?
До речі, і серед молодих чоловіків подібних нахлєбніков - теж є.
ХЗ. На що вони розраховують?! На папіків з такими зовнішніми даними, як в них, навряд чи получиться...
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3110
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 сер, 2024 14:29
Bolt написав: Frant написав:
За коммуналку теж буде платить власник квартири, при таких постояльцях?
До речі, і серед молодих чоловіків подібних нахлєбніков - теж є.
ХЗ. На що вони розраховують?! На папіків з такими зовнішніми даними, як в них, навряд чи получиться...
Вони розраховують на випадок.
Типа, біженки, студентки.
Може, хто допоможе.
Мені ясно, що засирати квартиру ці психологіні будуть з другою космічною швидкістю.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23920
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1689 раз.
- Подякували: 2549 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2024 14:31
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
якщо є наскирдованих 100Кдол. (і, навіть 50Кдол), то доцільніше виїхати геть з неньки і не паритися
Ну і чому ти не виїхав?
Продати всі кавалірки = 50К+
За 20к "порішав" проїзд через кордон...
Бо ти тут - лендлорд!(міні-лендлорд)
А там ти хто/ким будеш?
Доставщик піци?
мультімільонером із молодою філіпінкою
Опеньки і картоплю вже заготовив на зиму, мільйонер? В ТЦК зареєструвався, win-код отримав в військовий квиток?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23920
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1689 раз.
- Подякували: 2549 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24897
|16660121
|
|
|9318
|7052487
|
Чет 15 сер, 2024 11:14
BIGor
|
|548
|248402
|
|