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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1010101110121013
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:06

  Frant написав:
  Bolt написав:Я би, особисто, таким квартиру не здав. 😳
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/termnov ... V22q7.html

За коммуналку теж буде платить власник квартири, при таких постояльцях?
До речі, і серед молодих чоловіків подібних нахлєбніков - теж є.

ХЗ. На що вони розраховують?! На папіків з такими зовнішніми даними, як в них, навряд чи получиться...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:29

  Bolt написав:
  Frant написав:
  Bolt написав:Я би, особисто, таким квартиру не здав. 😳
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/termnov ... V22q7.html

За коммуналку теж буде платить власник квартири, при таких постояльцях?
До речі, і серед молодих чоловіків подібних нахлєбніков - теж є.

ХЗ. На що вони розраховують?! На папіків з такими зовнішніми даними, як в них, навряд чи получиться...

Вони розраховують на випадок.
Типа, біженки, студентки.
Може, хто допоможе.

Мені ясно, що засирати квартиру ці психологіні будуть з другою космічною швидкістю.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:06

  Bolt написав:Хм.
Короче мой бывший сослуживец по ЛАЗу нашёл работу в Тернополе, переехал со Львова.
Родился ребёнок.
Пишет, что еле снял приличную двушку со жлобевроремонтом за 230 уе/мес.
И то сейчас за свои бабки смеситель меняет в ванной Бо там говно какое-то стояло. Я ему говорю, что двушку во Львове, в наплохой локации за 170 баксов еле сдаю.
Он подофигкл. Грит думал, что во Львове меньше 250 уе цен нет.
Я быстренько пошарил по ОЛХ и сравнил Львов и Тернополь.
Пускай население 800+тыс и 200+тыс соответственно. Т.е. 4 раза разница.
При том во Львове предложение долговременной оренды 4000+, Тернополь 400+.(понятно, что там есть разные торпеды и тп) но 10 раз разница, что с учётом разницы в 4 раза в населении, получается, что во Львове предложение в 2,5 раза больше Тернополя. Что напрямую. сказывается на цене.
А все из-за инвесторов типа Долярчик, которые окружают Львов смартами из овноблока. 😏


Тернопіль 230 з жлобоєвро.
А Львів 170 з яким ремонтом?
cactusua
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:08

  cactusua написав:
  Bolt написав:Хм.
Короче мой бывший сослуживец по ЛАЗу нашёл работу в Тернополе, переехал со Львова.
Родился ребёнок.
Пишет, что еле снял приличную двушку со жлобевроремонтом за 230 уе/мес.
И то сейчас за свои бабки смеситель меняет в ванной Бо там говно какое-то стояло. Я ему говорю, что двушку во Львове, в наплохой локации за 170 баксов еле сдаю.
Он подофигкл. Грит думал, что во Львове меньше 250 уе цен нет.
Я быстренько пошарил по ОЛХ и сравнил Львов и Тернополь.
Пускай население 800+тыс и 200+тыс соответственно. Т.е. 4 раза разница.
При том во Львове предложение долговременной оренды 4000+, Тернополь 400+.(понятно, что там есть разные торпеды и тп) но 10 раз разница, что с учётом разницы в 4 раза в населении, получается, что во Львове предложение в 2,5 раза больше Тернополя. Что напрямую. сказывается на цене.
А все из-за инвесторов типа Долярчик, которые окружают Львов смартами из овноблока. 😏


Тернопіль 230 з жлобоєвро.
А Львів 170 з яким ремонтом?

Я взагалі капіталку робив, але за рахунок не дорогих матеріалів виглядає косметика, як сказав перший претендент на оренду і відразу був відправлений. Щоб було зрозуміло, по всій квартирі робив стяжку, бо паркет по центрам кіннат просів до 3-х сантиметрів. Всі продольні стіни, що були з гіпсово-стружечниз плит (і потріскали, ще під час будови будинку) переиягнув ротбандом з пінопласт радою сіткою. Над санвузлами дерев"яні щити над дверима щамонолітив. Сходинку 3 см між кімнатою і лоджією, яка виникла в наслідок технологічного ухилу плити фасаду зпиляв тепер вся підлога на одному рівні. В кухні коли почав збивати штукатурку вивалилось шаром з 3 см. Виявилось, що просто в кухні в куті стирчав виступом кусок плити в куті, і будівельники просто таким шаром штукатурки його прикрити. Короче зпиляв болгаркою, Кухня стала на 2 см довша. В ванній оскільки шафка під умивальником і ванною не вставали в ряд спилав(зішліфував) цілу стіну вздовж ванни десь на 1,5-2 см, що дало покласти поитку(була масляна фарба) Замінив двері, ванну. Вікна і раніше пластикові стояли, хіба в одній кімнаті лишилось замінити. Короче майнався 2 роки. А тут якесь, чмо приходить і каже, що то косметика.
Bolt
 
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  #<1 ... 1010101110121013
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