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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1013101410151016
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 12:12

  Shaman написав:
  Bolt написав:Вісті с полів.
Підняв на двушку (Океан) до 8 к, (в принципі реально і 9,але людина вже майже 4 роки живе, безпроблемна)
Тоьошку(Сихів) - 14,5 к.

душите орендарів? :lol:

трьошка - 14 кажуть, що зараз це вже дешево

Власне, користуються моєю душевною добротою.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 13:19

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:14

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі

У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.
akurt
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