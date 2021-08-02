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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1013101410151016
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 12:12

  Shaman написав:
  Bolt написав:Вісті с полів.
Підняв на двушку (Океан) до 8 к, (в принципі реально і 9,але людина вже майже 4 роки живе, безпроблемна)
Тоьошку(Сихів) - 14,5 к.

душите орендарів? :lol:

трьошка - 14 кажуть, що зараз це вже дешево

Власне, користуються моєю душевною добротою.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 13:19

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:14

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі

У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 21:13

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  akurt написав:По-друге, пан Успіх, сидячі зараз в окопах фронту, має пишатися: так всіх роками (!) приваблює його досить мала за обсягами вкладень інвестиційна нерухомість, що я радію за його вдалу інвестицію
Дякую!

Бо, як бачите, всі змії шиплять!)))
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 21:21

Маленьке деревце колись може дати багато плодів!©

  akurt написав:Цікаво дивитися, як панове заздрять пану Успіх, але від місця подій сьогодні до його інвестиції досить далеко: приблизно 4,5 км - орієнтовно 15-20 хвилин на авто.
Можу цим панам сказати лише дві речі:
1. Собаки гавкають, а караван йде!© :D
2. Заздрість породжує бідність!© :D
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