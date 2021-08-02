Власне, користуються моєю душевною добротою.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2024 12:12
Додано: Чет 05 вер, 2024 13:19
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі
Додано: Нед 08 вер, 2024 22:14
У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.
Додано: Суб 14 вер, 2024 21:13
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Додано: Суб 14 вер, 2024 21:21
Маленьке деревце колись може дати багато плодів!©
Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість, чи ні?
Що там по цінах по Львівській нерухомості?
Вгору/вниз?
На скільки %?
Новобудови, чи вторинка?
Бо я зовсім щось останнім часом не моніторю ринок...
Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:21
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