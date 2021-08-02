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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2024 12:12
Shaman написав: Bolt написав:
Вісті с полів.
Підняв на двушку (Океан) до 8 к, (в принципі реально і 9,але людина вже майже 4 роки живе, безпроблемна)
Тоьошку(Сихів) - 14,5 к.
душите орендарів?
трьошка - 14 кажуть, що зараз це вже дешево
Власне, користуються моєю душевною добротою.
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Bolt
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Додано: Чет 05 вер, 2024 13:19
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Ірина_
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Додано: Нед 08 вер, 2024 22:14
У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.
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akurt
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Додано: Суб 14 вер, 2024 21:13
akurt написав:
По-друге, пан Успіх, сидячі зараз в окопах фронту, має пишатися: так всіх роками (!) приваблює його досить мала за обсягами вкладень інвестиційна нерухомість, що я радію за його вдалу інвестицію
Дякую!
Бо, як бачите, всі змії шиплять!)))
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Успіх
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Додано: Суб 14 вер, 2024 21:21
akurt написав:
Цікаво дивитися, як панове заздрять пану Успіх, але від місця подій сьогодні до його інвестиції досить далеко: приблизно 4,5 км - орієнтовно 15-20 хвилин на авто.
Можу цим панам сказати лише дві речі:
1. Собаки гавкають, а караван йде!©
2. Заздрість породжує бідність!©
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:15
Що там по цінах по Львівській нерухомості?
Вгору/вниз?
На скільки %?
Новобудови, чи вторинка?
Бо я зовсім щось останнім часом не моніторю ринок...
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Успіх
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:21
Успіх написав:
Бо я зовсім щось останнім часом не моніторю ринок...
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Wirująświatła
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Додано: Суб 05 жов, 2024 07:16
akurt написав:
У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.
Зараз на ЗУ такі ціни.
В моєму будинку правда в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
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Хомякоид
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Додано: Суб 05 жов, 2024 07:46
Успіх написав:
Що там по цінах по Львівській нерухомості?
Вгору/вниз?
На скільки %?
Новобудови, чи вторинка?
Бо я зовсім щось останнім часом не моніторю ринок...
Успіх вітаю так що там твій смарт ?
Здався в аренду ?
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Хомякоид
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Додано: Суб 05 жов, 2024 08:28
Хомякоид написав: akurt написав:
У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.
Зараз на ЗУ такі ціни.
В моєму будинку правда в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Подивись скільки зараз людей в Києві і скільки в Вінниці) Вінниця це - село)
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cherchiltank
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