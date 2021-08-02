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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1014101510161017
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 09:00

  cherchiltank написав:Подивись скільки зараз людей в Києві і скільки в Вінниці) Вінниця це - село)



Умань теж село. Ціна по вул.Пушкінській як еліт на Печерську.
Хомякоид
 
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