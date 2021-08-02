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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 жов, 2024 09:00
cherchiltank написав:
Подивись скільки зараз людей в Києві і скільки в Вінниці) Вінниця це - село)
Умань теж село. Ціна по вул.Пушкінській як еліт на Печерську.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 09:24
Хомякоид написав: cherchiltank написав:
Подивись скільки зараз людей в Києві і скільки в Вінниці) Вінниця це - село)
Умань теж село. Ціна по вул.Пушкінській як еліт на Печерську.
То на час навали хасидів. А як протягом цілого року?
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