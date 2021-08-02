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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1014101510161017
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:01

  Хомякоид написав:
  akurt написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі

У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.


Зараз на ЗУ такі ціни.
В моєму будинку правда в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.

Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.
roberto dark
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