Хомякоид написав:akurt написав:Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі
У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.
Зараз на ЗУ такі ціни.
В моєму будинку правда в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.