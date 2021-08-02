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У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні. Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту. Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було. Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі... Сплата готівкою саме доларами. Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.
Зараз на ЗУ такі ціни. В моєму будинку правда в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25. Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.
akurt написав: У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні. Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту. Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було. Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі... Сплата готівкою саме доларами. Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.
Зараз на ЗУ такі ціни. В моєму будинку правда в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25. Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.
Брат троюрідний з райцентру поруч з Вінницю, вже півтора року в Данії каже вже третина їх райцентру хто в Німеччині, хто в Данії сидить. В його рідного брата в Данії вже друга дитина народилась(до війни ще втік) Та, що демографічний вибух гарантовано(але не в нас) 😏
Bolt написав:Брат троюрідний з райцентру поруч з Вінницю, вже півтора року в Данії каже вже третина їх райцентру хто в Німеччині, хто в Данії сидить. В його рідного брата в Данії вже друга дитина народилась(до війни ще втік) Та, що демографічний вибух гарантовано(але не в нас) 😏
В Вінниці багато ВПО, тому такі ціни. ХЗ чи довго протримаються доволі високі прайси.
Зараз запущені найбільші міграційні процеси с часів другої світової в Європі, як воно буде після закінчення бойових дій ще не зрозуміло.
roberto dark написав: Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.
Вінниця — велике місто, обласний центр, головний діловий, культурний та промисловий центр Поділля. В сенсі географічного розташування й історико-культурних зв'язків місто посідає проміжне місце між західним та центральним макрорегіонами України, що забезпечує Вінниці інтенсивний розвиток.
Щось давно таких цін не бачу во Львові, особливо за 2-ку, скиньте в особисті мені фото вашої двох кімнатної квартири і її місцезнаходження, по 9 якщо влаштує стан зніму.
Шкода фото не маю. Втопив декілька років той телефон, де вони були. Локація-по прямій метрів 250 за Океаном в сторону Доброї оселі. ХЗ. Двушок до 10 к багато на Лоху бачу. Деякі навіть з більш менш ремонтом. Хочаб https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VphU4.html або https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... WuCVV.html Я тому і не можу оренду підняти. Переглядаю оголошення я купа подібної пропозиції, ще і по 8-8,5кг Тож не бачу сенсу ризикувати. Людина вже 4 роки живе.Сама коммуналку платить. Я раз в місяць тільки заїжджаю. Так, шо тисяча абсолютно ролі не грає. З весни може 500 накину.
А Ви забрали любознавства дзвонили по тим об'явам? Все що до 10 тис. за двушку або болванка або якась замануха або стан такий жахливий як в прикладі тих об'яв , які ви дали. Реальних квартир двушек в нормальному стані, я не кажу про новобудови та сучасні ремонти, а просто гарна квартира з добрим жилим станом, ніц немає