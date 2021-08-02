RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1014101510161017
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:01

  Хомякоид написав:
  akurt написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі

У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.


Зараз на ЗУ такі ціни.
В моєму будинку правда в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.

Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:32

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:
  akurt написав:
У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.


Зараз на ЗУ такі ціни.
В моєму будинку правда в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.

Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.

Брат троюрідний з райцентру поруч з Вінницю, вже півтора року в Данії каже вже третина їх райцентру хто в Німеччині, хто в Данії сидить. В його рідного брата в Данії вже друга дитина народилась(до війни ще втік) Та, що демографічний вибух гарантовано(але не в нас) 😏
Bolt
 
Повідомлень: 3186
З нами з: 09.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:07

  Bolt написав:Брат троюрідний з райцентру поруч з Вінницю, вже півтора року в Данії каже вже третина їх райцентру хто в Німеччині, хто в Данії сидить. В його рідного брата в Данії вже друга дитина народилась(до війни ще втік) Та, що демографічний вибух гарантовано(але не в нас) 😏



В Вінниці багато ВПО, тому такі ціни.
ХЗ чи довго протримаються доволі високі прайси.

Зараз запущені найбільші міграційні процеси с часів другої світової в Європі, як воно буде після закінчення бойових дій ще не зрозуміло.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2392
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2920 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:09

  roberto dark написав: Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.


Вінниця — велике місто, обласний центр, головний діловий, культурний та промисловий центр Поділля. В сенсі географічного розташування й історико-культурних зв'язків місто посідає проміжне місце між західним та центральним макрорегіонами України, що забезпечує Вінниці інтенсивний розвиток.

Іноді Центральну Україну ототожнюють виключно з Наддніпрянською Україною, але в цьому випадку до її складу не має залучатись будь-яка з частин Поділля.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... 0%BD%D0%B0
Хомякоид
 
Повідомлень: 2392
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2920 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:34

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Вісті с полів.
Підняв на двушку (Океан) до 8 к, (в принципі реально і 9,але людина вже майже 4 роки живе, безпроблемна)
Тоьошку(Сихів) - 14,5 к.

душите орендарів? :lol:

трьошка - 14 кажуть, що зараз це вже дешево

Власне, користуються моєю душевною добротою.

Щось давно таких цін не бачу во Львові, особливо за 2-ку, скиньте в особисті мені фото вашої двох кімнатної квартири і її місцезнаходження, по 9 якщо влаштує стан зніму.
Tangens
 
Повідомлень: 6
З нами з: 04.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:17

  Tangens написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:душите орендарів? :lol:

трьошка - 14 кажуть, що зараз це вже дешево

Власне, користуються моєю душевною добротою.

Щось давно таких цін не бачу во Львові, особливо за 2-ку, скиньте в особисті мені фото вашої двох кімнатної квартири і її місцезнаходження, по 9 якщо влаштує стан зніму.

Шкода фото не маю. Втопив декілька років той телефон, де вони були. Локація-по прямій метрів 250 за Океаном в сторону Доброї оселі.
ХЗ.
Двушок до 10 к багато на Лоху бачу. Деякі навіть з більш менш ремонтом.
Хочаб https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VphU4.html
або
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... WuCVV.html
Я тому і не можу оренду підняти. Переглядаю оголошення я купа подібної пропозиції, ще і по 8-8,5кг
Тож не бачу сенсу ризикувати. Людина вже 4 роки живе.Сама коммуналку платить. Я раз в місяць тільки заїжджаю. Так, шо тисяча абсолютно ролі не грає. З весни може 500 накину.
Bolt
 
Повідомлень: 3186
З нами з: 09.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 17:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А Ви забрали любознавства дзвонили по тим об'явам? Все що до 10 тис. за двушку або болванка або якась замануха або стан такий жахливий як в прикладі тих об'яв , які ви дали.
Реальних квартир двушек в нормальному стані, я не кажу про новобудови та сучасні ремонти, а просто гарна квартира з добрим жилим станом, ніц немає
Tangens
 
Повідомлень: 6
З нами з: 04.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:09

"Ета 5!")))

  Tangens написав:або стан такий жахливий як в прикладі тих об'яв , які ви дали
Ааааааааа - кричу! :mrgreen:
Болт, напевно, і дав такі приклади/об'яви близько схожі до його "квіточки"! :lol:
А Ви отак взяли і написали "стан такий жахливий" :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7034
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
  #<1 ... 1014101510161017
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 961, 962, 963
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9624 7103180
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 14:12
Gastarbaiter
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24970 16697482
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2024 19:40
Faceless
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 53, 54, 55
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
548 255808
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 00:32
zerocool

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.