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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015101610171018>
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:01

  Хомякоид написав:
  akurt написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі

У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.


Зараз на ЗУ такі ціни.
В моєму будинку правда в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.

Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:32

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:
  akurt написав:
У приятелів у Львові три квартири під здачу. Всі - двокімнатні.
Всі квартири 2016-2021 років купівлі та хорошого ремонту.
Питав спеціально: сказали, що більше 1 тижня простою не було.
Всі здають по 500 доларів. Зовсім НЕ центр. Локацію писати не буду: часи такі...
Сплата готівкою саме доларами.
Також під здачу - паркомісце (якщо не помиляюся 50 доларів на місяць) та площа для комерційної здачі (здається 100 кв.м, ціну кв.м не питав). Все зайнято.


Зараз на ЗУ такі ціни.
В моєму будинку правда в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.

Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.

Брат троюрідний з райцентру поруч з Вінницю, вже півтора року в Данії каже вже третина їх райцентру хто в Німеччині, хто в Данії сидить. В його рідного брата в Данії вже друга дитина народилась(до війни ще втік) Та, що демографічний вибух гарантовано(але не в нас) 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:07

  Bolt написав:Брат троюрідний з райцентру поруч з Вінницю, вже півтора року в Данії каже вже третина їх райцентру хто в Німеччині, хто в Данії сидить. В його рідного брата в Данії вже друга дитина народилась(до війни ще втік) Та, що демографічний вибух гарантовано(але не в нас) 😏



В Вінниці багато ВПО, тому такі ціни.
ХЗ чи довго протримаються доволі високі прайси.

Зараз запущені найбільші міграційні процеси с часів другої світової в Європі, як воно буде після закінчення бойових дій ще не зрозуміло.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:09

  roberto dark написав: Хіба Вінниця то ЗУ??? Розсмішив ти хом'як мої капці. По 24-25 то хіба 100 метрові новобудови з ремонтами по 60 000$?)) У Києві ніби все пучком, знайомі кажуть в Патріотиці на Позняках здають за 350$ квартиру 37 кв метрів ( куплену в свій час по ціні 23 000$) з ремонтом від забудовника та своїми меблями без кондиціонеру 20 хв від метро.


Вінниця — велике місто, обласний центр, головний діловий, культурний та промисловий центр Поділля. В сенсі географічного розташування й історико-культурних зв'язків місто посідає проміжне місце між західним та центральним макрорегіонами України, що забезпечує Вінниці інтенсивний розвиток.

Іноді Центральну Україну ототожнюють виключно з Наддніпрянською Україною, але в цьому випадку до її складу не має залучатись будь-яка з частин Поділля.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... 0%BD%D0%B0
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:34

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Вісті с полів.
Підняв на двушку (Океан) до 8 к, (в принципі реально і 9,але людина вже майже 4 роки живе, безпроблемна)
Тоьошку(Сихів) - 14,5 к.

душите орендарів? :lol:

трьошка - 14 кажуть, що зараз це вже дешево

Власне, користуються моєю душевною добротою.

Щось давно таких цін не бачу во Львові, особливо за 2-ку, скиньте в особисті мені фото вашої двох кімнатної квартири і її місцезнаходження, по 9 якщо влаштує стан зніму.
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:17

  Tangens написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:душите орендарів? :lol:

трьошка - 14 кажуть, що зараз це вже дешево

Власне, користуються моєю душевною добротою.

Щось давно таких цін не бачу во Львові, особливо за 2-ку, скиньте в особисті мені фото вашої двох кімнатної квартири і її місцезнаходження, по 9 якщо влаштує стан зніму.

Шкода фото не маю. Втопив декілька років той телефон, де вони були. Локація-по прямій метрів 250 за Океаном в сторону Доброї оселі.
ХЗ.
Двушок до 10 к багато на Лоху бачу. Деякі навіть з більш менш ремонтом.
Хочаб https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VphU4.html
або
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... WuCVV.html
Я тому і не можу оренду підняти. Переглядаю оголошення я купа подібної пропозиції, ще і по 8-8,5кг
Тож не бачу сенсу ризикувати. Людина вже 4 роки живе.Сама коммуналку платить. Я раз в місяць тільки заїжджаю. Так, шо тисяча абсолютно ролі не грає. З весни може 500 накину.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 17:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А Ви забрали любознавства дзвонили по тим об'явам? Все що до 10 тис. за двушку або болванка або якась замануха або стан такий жахливий як в прикладі тих об'яв , які ви дали.
Реальних квартир двушек в нормальному стані, я не кажу про новобудови та сучасні ремонти, а просто гарна квартира з добрим жилим станом, ніц немає
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:09

"Ета 5!")))

  Tangens написав:або стан такий жахливий як в прикладі тих об'яв , які ви дали
Ааааааааа - кричу! :mrgreen:
Болт, напевно, і дав такі приклади/об'яви близько схожі до його "квіточки"! :lol:
А Ви отак взяли і написали "стан такий жахливий" :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 22:11

Пане Успіх!
Я написав був свою думку про здачу квартир в оренду у Львові - але потім видалив.
Я не знаю, де вони шукають здачу в оренду по 50 копійок за добу.
Всі мої приятелі здають у Львові мінімум про 500 доларів готівкою.
Це мова про "двушки".
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 22:39

  Успіх написав:
  Tangens написав:або стан такий жахливий як в прикладі тих об'яв , які ви дали
Ааааааааа - кричу! :mrgreen:
Болт, напевно, і дав такі приклади/об'яви близько схожі до його "квіточки"! :lol:
А Ви отак взяли і написали "стан такий жахливий" :lol: :mrgreen:

З жахливого хіба дві шафи, диван і вішалка, що лишились від бабці.
Bolt
 
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