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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 жов, 2024 22:40
akurt написав:
Пане Успіх
!
Я написав був свою думку про здачу квартир в оренду у Львові - але потім видалив.
Я не знаю, де вони шукають здачу в оренду по 50 копійок за добу.
Всі мої приятелі здають у Львові мінімум про 500 доларів готівкою.
Це мова про "двушки".
Хіба Авалони з дизайнерським ремонтом.
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