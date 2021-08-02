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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015101610171018
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 22:40

  akurt написав:Пане Успіх!
Я написав був свою думку про здачу квартир в оренду у Львові - але потім видалив.
Я не знаю, де вони шукають здачу в оренду по 50 копійок за добу.
Всі мої приятелі здають у Львові мінімум про 500 доларів готівкою.
Це мова про "двушки".

Хіба Авалони з дизайнерським ремонтом.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 19:35

Re: Коли купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість?))

Що тут - ніхто нічого не купує? Не продає?

А бачили, яке будівництво розгорнули навпроти Щурата, неподалік цвинтаря?
І там крани крутяться!
Успіх
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