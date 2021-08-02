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Додано: Пон 14 жов, 2024 22:40
Додано: Вів 05 лис, 2024 19:35
Re: Коли купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість?))
Що тут - ніхто нічого не купує? Не продає?
А бачили, яке будівництво розгорнули навпроти Щурата, неподалік цвинтаря?
І там крани крутяться!
Додано: Вів 05 лис, 2024 23:02
Додано: Чет 07 лис, 2024 14:15
Bolt
Я ж чітко написав - навпроти Щурата, неподалік/навпроти цвинтаря(через дорогу/трасу)
Десь 1км від кінцевої зупинки 46го автобуса
І чи я правильно зрозумів цінову політику Львова на РН - щось на початку будівництва(ставимо паркан, їде екскаватор копати котлован), то ціна може бути чуть менше 1го куя долярів на м2?(але не завжди)
А все, що майже завершене(крім жорстких іпенів, типу Рясного-2) - все вище 1го куя?
Додано: Чет 07 лис, 2024 14:38
Від того, що ви так докладно описали локацію знаходження тієї будови, вона не перестала бути іпенями
Додано: Чет 07 лис, 2024 22:26
В чім річ?
Bolt
Я і не сперечаюсь, що то не іпеня))
Просто констатую факт, що в таких іпенх - і то крани крутяться!
А от в багатьох нормальних локаціях - заморозка/льодовиковий період!
Як так?©!
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