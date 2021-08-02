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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 жов, 2024 22:40
akurt написав:
Пане Успіх
!
Я написав був свою думку про здачу квартир в оренду у Львові - але потім видалив.
Я не знаю, де вони шукають здачу в оренду по 50 копійок за добу.
Всі мої приятелі здають у Львові мінімум про 500 доларів готівкою.
Це мова про "двушки".
Хіба Авалони з дизайнерським ремонтом.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 19:35
Що тут - ніхто нічого не купує? Не продає?
А бачили, яке будівництво розгорнули навпроти Щурата, неподалік цвинтаря?
І там крани крутяться!
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Додано: Вів 05 лис, 2024 23:02
Успіх написав:
Що тут - ніхто нічого не купує? Не продає?
А бачили, яке будівництво розгорнули навпроти Щурата, неподалік цвинтаря?
І там крани крутяться!
А де ті іпеня знаходяться?
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Bolt
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Додано: Чет 07 лис, 2024 14:15
Bolt
Я ж чітко написав - навпроти Щурата, неподалік/навпроти цвинтаря(через дорогу/трасу)
Десь 1км від кінцевої зупинки 46го автобуса
І чи я правильно зрозумів цінову політику Львова на РН - щось на початку будівництва(ставимо паркан, їде екскаватор копати котлован), то ціна може бути чуть менше 1го куя долярів на м2?(але не завжди)
А все, що майже завершене(крім жорстких іпенів, типу Рясного-2) - все вище 1го куя?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 14:38
Успіх написав:Bolt
Я ж чітко написав - навпроти Щурата, неподалік/навпроти цвинтаря(через дорогу/трасу)
Десь 1км від кінцевої зупинки 46го автобуса
І чи я правильно зрозумів цінову політику Львова на РН - щось на початку будівництва(ставимо паркан, їде екскаватор копати котлован), то ціна може бути чуть менше 1го куя долярів на м2?(але не завжди)
А все, що майже завершене(крім жорстких іпенів, типу Рясного-2) - все вище 1го куя?
Від того, що ви так докладно описали локацію знаходження тієї будови, вона не перестала бути іпенями
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Додано: Чет 07 лис, 2024 22:26
Bolt
Я і не сперечаюсь, що то не іпеня))
Просто констатую факт, що в таких іпенх - і то крани крутяться!
А от в багатьох нормальних локаціях - заморозка/льодовиковий період!
Як так?©!
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:15
Успіх написав:Bolt
Я і не сперечаюсь, що то не іпеня))
Просто констатую факт, що в таких іпенх - і то крани крутяться!
А от в багатьох нормальних локаціях - заморозка/льодовиковий період!
Як так?©!
Львів крім площі ринок і староі австрійськоі забудови - то повна срака)
І це я думаю років через 10 стане всім зрозумілим)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:54
cherchiltank
Пан полюбляє пробиратись через балкон до свого помешкання?
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:17
Успіх написав:cherchiltank
Пан полюбляє пробиратись через балкон до свого помешкання?
Успіх так твій смарт здався вже ?
Я в Вінниці через місяць запускаю с свою новобудову.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:24
Хомякоид написав: Успіх написав:cherchiltank
Пан полюбляє пробиратись через балкон до свого помешкання?
Успіх так твій смарт здався вже ?
Я в Вінниці через місяць запускаю с свою новобудову.
Таки мушу визнати, що мій забудовник хитродупий пістун!
Ще здачу моєї черги/підписання Основного договору відклали на початок весни🤦🏻
Питається - що, що плять ще там можна тягнути, якщо мій будинок вже більше 2х років, як збудований?!!!
Вже станом на цю весну залишалось лише довести до ладу МЗК і подвір'я!
Все!
Більше нічого!!!
Хоч і це ще раніше могли зробити!
Але тягнуть якоїсь мари...
Загалом, вже тягнуть здачу 2,5роки!
А управи на забудовників, як завжди - нема!
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