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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:24
Успіх написав:
Загалом, вже тягнуть здачу 2,5роки!
А управи на забудовників, як завжди - нема!
А по договору якість неустойки хіба не можна відсудити? На то він і договір? Чи договір на то щоб його порушувати? Ви ж гроші забудовнику в строк віддали? Не через два роки?
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