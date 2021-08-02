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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1016101710181019
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Загалом, вже тягнуть здачу 2,5роки!

А управи на забудовників, як завжди - нема!

А по договору якість неустойки хіба не можна відсудити? На то він і договір? Чи договір на то щоб його порушувати? Ви ж гроші забудовнику в строк віддали? Не через два роки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 01:29

  BIGor написав:
  Успіх написав:Загалом, вже тягнуть здачу 2,5роки!

А управи на забудовників, як завжди - нема!

А по договору якість неустойки хіба не можна відсудити? На то він і договір? Чи договір на то щоб його порушувати? Ви ж гроші забудовнику в строк віддали? Не через два роки?

В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
Bolt
 
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