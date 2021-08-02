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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1016101710181019
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 01:29

  BIGor написав:
  Успіх написав:Загалом, вже тягнуть здачу 2,5роки!

А управи на забудовників, як завжди - нема!

А по договору якість неустойки хіба не можна відсудити? На то він і договір? Чи договір на то щоб його порушувати? Ви ж гроші забудовнику в строк віддали? Не через два роки?

В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:22

  Bolt написав:В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
+ будуть підкріплені "форс-мажорними обставинами"(війна ж в країні!)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:50

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:
  Успіх написав:cherchiltank
Пан полюбляє пробиратись через балкон до свого помешкання? :lol:


Успіх так твій смарт здався вже ?
Я в Вінниці через місяць запускаю с свою новобудову.

Таки мушу визнати, що мій забудовник хитродупий пістун!

Ще здачу моєї черги/підписання Основного договору відклали на початок весни🤦🏻
Питається - що, що плять ще там можна тягнути, якщо мій будинок вже більше 2х років, як збудований?!!!
Вже станом на цю весну залишалось лише довести до ладу МЗК і подвір'я!
Все!
Більше нічого!!!
Хоч і це ще раніше могли зробити!

Але тягнуть якоїсь мари...

Загалом, вже тягнуть здачу 2,5роки!

А управи на забудовників, як завжди - нема!

Тут грошей не вигорить. Треба повертатись в ЗСУ. Ясно що зі своїм тепер дроном. Другого, замість про**банного, не дадуть вже.
Hotab
 
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  #<1 ... 1016101710181019
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