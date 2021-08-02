В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2024 01:29
В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
Додано: Суб 16 лис, 2024 21:22
Додано: Чет 21 лис, 2024 18:29
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Може тому і зробив "мій" Ріел - "Як всі, то всі!"©
(якщо всі не будують, то і ми тормозити будемо)
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