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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1016101710181019
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 01:29

  BIGor написав:
  Успіх написав:Загалом, вже тягнуть здачу 2,5роки!

А управи на забудовників, як завжди - нема!

А по договору якість неустойки хіба не можна відсудити? На то він і договір? Чи договір на то щоб його порушувати? Ви ж гроші забудовнику в строк віддали? Не через два роки?

В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:22

  Bolt написав:В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
+ будуть підкріплені "форс-мажорними обставинами"(війна ж в країні!)
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 18:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Може тому і зробив "мій" Ріел - "Як всі, то всі!"©
(якщо всі не будують, то і ми тормозити будемо)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:12

  Успіх написав:Вже станом на цю весну залишалось лише довести до ладу МЗК і подвір'я!
Все!
Більше нічого!!!
Хоч і це ще раніше могли зробити!

Але тягнуть якоїсь мари...


у жовтні були скажені набіги бандюків у балаклавах та пікселі разом з мєнтурою на будівельні майданчики ЖК, зокрема й на в.Рудненській, зараз регулярно крутяться довкола. От і керівники дали вказівки працівникам не виходити, бо втратять ще тих, хто залишився...
jump
 
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