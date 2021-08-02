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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2024 01:29
BIGor написав: Успіх написав:
Загалом, вже тягнуть здачу 2,5роки!
А управи на забудовників, як завжди - нема!
А по договору якість неустойки хіба не можна відсудити? На то він і договір? Чи договір на то щоб його порушувати? Ви ж гроші забудовнику в строк віддали? Не через два роки?
В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
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Bolt
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Додано: Суб 16 лис, 2024 21:22
Bolt написав:
В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
+ будуть підкріплені "форс-мажорними обставинами"(війна ж в країні!)
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Додано: Чет 21 лис, 2024 18:29
Може тому і зробив "мій" Ріел - "Як всі, то всі!"©
(якщо всі не будують, то і ми тормозити будемо)
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:12
Успіх написав:
Вже станом на цю весну залишалось лише довести до ладу МЗК і подвір'я!
Все!
Більше нічого!!!
Хоч і це ще раніше могли зробити!
Але тягнуть якоїсь мари...
у жовтні були скажені набіги бандюків у балаклавах та пікселі разом з мєнтурою на будівельні майданчики ЖК, зокрема й на в.Рудненській, зараз регулярно крутяться довкола. От і керівники дали вказівки працівникам не виходити, бо втратять ще тих, хто залишився...
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jump
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:22
jump написав: Успіх написав:
Вже станом на цю весну залишалось лише довести до ладу МЗК і подвір'я!
Все!
Більше нічого!!!
Хоч і це ще раніше могли зробити!
Але тягнуть якоїсь мари...
у жовтні були скажені набіги бандюків у балаклавах та пікселі разом з мєнтурою на будівельні майданчики ЖК, зокрема й на в.Рудненській, зараз регулярно крутяться довкола. От і керівники дали вказівки працівникам не виходити, бо втратять ще тих, хто залишився...
Теж був на минулому тижні на Рудненській на складах за протезним заводом.
Там теж охоронних казав, що ТЦКашники стають на виїзді з тих складі і народ через паркан ззаду мусить тікати.
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Bolt
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