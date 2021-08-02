В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2024 01:29
В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
Додано: Суб 16 лис, 2024 21:22
Додано: Чет 21 лис, 2024 18:29
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Може тому і зробив "мій" Ріел - "Як всі, то всі!"©
(якщо всі не будують, то і ми тормозити будемо)
Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:12
у жовтні були скажені набіги бандюків у балаклавах та пікселі разом з мєнтурою на будівельні майданчики ЖК, зокрема й на в.Рудненській, зараз регулярно крутяться довкола. От і керівники дали вказівки працівникам не виходити, бо втратять ще тих, хто залишився...
Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:22
Теж був на минулому тижні на Рудненській на складах за протезним заводом.
Там теж охоронних казав, що ТЦКашники стають на виїзді з тих складі і народ через паркан ззаду мусить тікати.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 19:02
Власник !FEST заявив про падіння ринку послуг та гостинності у Львові
Юрій Назарук, один із засновників відомої ресторанної мережі !FEST, опублікував у своєму Facebook допис про критичну ситуацію, в якій опинився сектор послуг та гостинності у Львові.
Він зазначив, що понад 50 ресторанів у ближньому центрі Львова вже закриваються та виставлені на продаж. На його думку, ця цифра може суттєво зрости після зимового періоду.
Назарук підкреслив кілька ключових проблем, які призводять до такого стану: брак працівників, скорочення кількості клієнтів, економічні труднощі, а також обмеження, зокрема комендантська година.
“Найважливіше — це менше грошей. Кров ніби густішає, і все сповільнюється”, — зазначив він.
Засновник холдингу також висловив занепокоєння, що нинішня ситуація може стати не менш загрозливою для бізнесу, ніж сама війна.
Він зауважив, що підтримка бізнесу з боку держави часто зводиться до формальних ініціатив, які не дають реальних результатів.
“Але ж то тільки в бізнеса так. Бо у всіх, хто його перевіряє і пильнує – все добре. Можна створити ще одну раду підтримки бізнесу, а можна просто нарешті дати спокій”, – написав бзнесмен.
щось друзяки долі заплакали
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