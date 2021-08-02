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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2024 01:29
BIGor написав: Успіх написав:
Загалом, вже тягнуть здачу 2,5роки!
А управи на забудовників, як завжди - нема!
А по договору якість неустойки хіба не можна відсудити? На то він і договір? Чи договір на то щоб його порушувати? Ви ж гроші забудовнику в строк віддали? Не через два роки?
В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
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Bolt
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Додано: Суб 16 лис, 2024 21:22
Bolt написав:
В будь-якому випадку у забудовника будуть кращі юристи, ніж в Долярчика.
+ будуть підкріплені "форс-мажорними обставинами"(війна ж в країні!)
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Додано: Чет 21 лис, 2024 18:29
Може тому і зробив "мій" Ріел - "Як всі, то всі!"©
(якщо всі не будують, то і ми тормозити будемо)
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:12
Успіх написав:
Вже станом на цю весну залишалось лише довести до ладу МЗК і подвір'я!
Все!
Більше нічого!!!
Хоч і це ще раніше могли зробити!
Але тягнуть якоїсь мари...
у жовтні були скажені набіги бандюків у балаклавах та пікселі разом з мєнтурою на будівельні майданчики ЖК, зокрема й на в.Рудненській, зараз регулярно крутяться довкола. От і керівники дали вказівки працівникам не виходити, бо втратять ще тих, хто залишився...
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jump
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:22
jump написав: Успіх написав:
Вже станом на цю весну залишалось лише довести до ладу МЗК і подвір'я!
Все!
Більше нічого!!!
Хоч і це ще раніше могли зробити!
Але тягнуть якоїсь мари...
у жовтні були скажені набіги бандюків у балаклавах та пікселі разом з мєнтурою на будівельні майданчики ЖК, зокрема й на в.Рудненській, зараз регулярно крутяться довкола. От і керівники дали вказівки працівникам не виходити, бо втратять ще тих, хто залишився...
Теж був на минулому тижні на Рудненській на складах за протезним заводом.
Там теж охоронних казав, що ТЦКашники стають на виїзді з тих складі і народ через паркан ззаду мусить тікати.
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Bolt
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 19:02
Власник !FEST заявив про падіння ринку послуг та гостинності у Львові
Юрій Назарук, один із засновників відомої ресторанної мережі !FEST, опублікував у своєму Facebook допис про критичну ситуацію, в якій опинився сектор послуг та гостинності у Львові.Він зазначив, що понад 50 ресторанів у ближньому центрі Львова вже закриваються та виставлені на продаж. На його думку, ця цифра може суттєво зрости після зимового періоду.
Назарук підкреслив кілька ключових проблем, які призводять до такого стану: брак працівників, скорочення кількості клієнтів, економічні труднощі, а також обмеження, зокрема комендантська година.
“Найважливіше — це менше грошей. Кров ніби густішає, і все сповільнюється”, — зазначив він.
Засновник холдингу також висловив занепокоєння, що нинішня ситуація може стати не менш загрозливою для бізнесу, ніж сама війна.
Він зауважив, що підтримка бізнесу з боку держави часто зводиться до формальних ініціатив, які не дають реальних результатів.
“Але ж то тільки в бізнеса так. Бо у всіх, хто його перевіряє і пильнує – все добре. Можна створити ще одну раду підтримки бізнесу, а можна просто нарешті дати спокій”, – написав бзнесмен.
щось друзяки долі заплакали
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jump
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Додано: Суб 23 лис, 2024 01:25
jump написав:Власник !FEST заявив про падіння ринку послуг та гостинності у Львові
Юрій Назарук, один із засновників відомої ресторанної мережі !FEST, опублікував у своєму Facebook допис про критичну ситуацію, в якій опинився сектор послуг та гостинності у Львові.Він зазначив, що понад 50 ресторанів у ближньому центрі Львова вже закриваються та виставлені на продаж. На його думку, ця цифра може суттєво зрости після зимового періоду.
Назарук підкреслив кілька ключових проблем, які призводять до такого стану: брак працівників, скорочення кількості клієнтів, економічні труднощі, а також обмеження, зокрема комендантська година.
“Найважливіше — це менше грошей. Кров ніби густішає, і все сповільнюється”, — зазначив він.
Засновник холдингу також висловив занепокоєння, що нинішня ситуація може стати не менш загрозливою для бізнесу, ніж сама війна.
Він зауважив, що підтримка бізнесу з боку держави часто зводиться до формальних ініціатив, які не дають реальних результатів.
“Але ж то тільки в бізнеса так. Бо у всіх, хто його перевіряє і пильнує – все добре. Можна створити ще одну раду підтримки бізнесу, а можна просто нарешті дати спокій”, – написав бзнесмен.
щось друзяки долі заплакали
Загалом викликає, якись когнитивный дисонаснс. Народа у Львові на 200 к більше ніж до війни, а грошей менше. Хоча можливо, після купівлі картоплі в АТБ по 42 грн/кг вже на ресторани не лишається грошей. 😏
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Додано: Суб 23 лис, 2024 01:39
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Додано: Суб 23 лис, 2024 11:05
~20К/міс до пенсії мало?
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Додано: Суб 23 лис, 2024 11:14
Успіх написав:
~20К/міс до пенсії мало?
он там долго не выдержит. странно что его вообще взяли наверное мужики до 60 попрятались по сёлам.
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