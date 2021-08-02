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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 лис, 2024 12:27
Успіх написав:
~20К/міс до пенсії мало?
Та ХЗ, чи в нього та пенсія є. Хоча, може, при совку, щось і заробив.
Якщо діти з онуками на шиї, то ні про що.
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Faceless, Ірина_, Модератор
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