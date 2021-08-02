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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1017101810191020
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:32

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Львів Фейслеса:
https://fb.watch/w0MoCQX_3u/

~20К/міс до пенсії мало? :shock:

он там долго не выдержит. странно что его вообще взяли наверное мужики до 60 попрятались по сёлам.

Так той мужик каже, що на такій роботі вже 15р! :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:27

  Успіх написав:
  Bolt написав:Львів Фейслеса:
https://fb.watch/w0MoCQX_3u/

~20К/міс до пенсії мало? :shock:

Та ХЗ, чи в нього та пенсія є. Хоча, може, при совку, щось і заробив.
Якщо діти з онуками на шиї, то ні про що.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Львів Фейслеса:
https://fb.watch/w0MoCQX_3u/

~20К/міс до пенсії мало? :shock:

Та ХЗ, чи в нього та пенсія є. Хоча, може, при совку, щось і заробив.
Якщо діти з онуками на шиї, то ні про що.
Він ж каже зо пенсія 3200 грн
А так дідо точно сповідує вашу ідеологію. 15 хв на годину щось робити і не напрягаться
Faceless
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  #<1 ... 1017101810191020
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