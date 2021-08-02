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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1017101810191020
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:32

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Львів Фейслеса:
https://fb.watch/w0MoCQX_3u/

~20К/міс до пенсії мало? :shock:

он там долго не выдержит. странно что его вообще взяли наверное мужики до 60 попрятались по сёлам.

Так той мужик каже, що на такій роботі вже 15р! :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 12:27

  Успіх написав:
  Bolt написав:Львів Фейслеса:
https://fb.watch/w0MoCQX_3u/

~20К/міс до пенсії мало? :shock:

Та ХЗ, чи в нього та пенсія є. Хоча, може, при совку, щось і заробив.
Якщо діти з онуками на шиї, то ні про що.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Львів Фейслеса:
https://fb.watch/w0MoCQX_3u/

~20К/міс до пенсії мало? :shock:

Та ХЗ, чи в нього та пенсія є. Хоча, може, при совку, щось і заробив.
Якщо діти з онуками на шиї, то ні про що.
Він ж каже зо пенсія 3200 грн
А так дідо точно сповідує вашу ідеологію. 15 хв на годину щось робити і не напрягаться
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 15:14

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Успіх написав:~20К/міс до пенсії мало? :shock:

Та ХЗ, чи в нього та пенсія є. Хоча, може, при совку, щось і заробив.
Якщо діти з онуками на шиї, то ні про що.
Він ж каже зо пенсія 3200 грн
А так дідо точно сповідує вашу ідеологію. 15 хв на годину щось робити і не напрягаться

Та чо напружуватися, пару стояків для опалубки перекинув і косарь в день маєш.Щось подібне собі на пенсії буду підшукуаати. Хоча робота мрії - оператор котельні. Прийшов подрімав зміну, аванс- получка на карточку.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:32

  Bolt написав:Загалом викликає, якись когнитивный дисонаснс. Народа у Львові на 200 к більше ніж до війни, а грошей менше. Хоча можливо, після купівлі картоплі в АТБ по 42 грн/кг вже на ресторани не лишається грошей. 😏


"Падіння ринку можна було передбачити мінімум у квітні. Точніше, передбачити можна було рік тому, а у квітні остаточно переконатися в тому, що воно буде. Кадрова проблема впливає дуже сильно. Cost на працівників росте, cost на залучення працівників росте. Якість знижується, відповідно й продуктивність. Відтак, співвідношення витрат на працівника до заробітку від працівника. Є заклади, у яких на кілька місяців затягнулося відкриття через відсутність персоналу. Ще одне питання — комунальні, їх частка виросла в деяких закладах.

Загальне зниження купівельної спроможності, зменшення кількості людей у місті, серед них наявність людей, які не дуже ходять містом, і ще енна кількість чинників", — зазначив pесторанний маркетолог.

подальші облави зелено-чорних бандитів лише поглиблюватимуть проблему :shock:

Успіх, вибирайте варіанти: є суттєві знижки :lol: 8)


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jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:50

  Bolt написав:Львів Фейслеса:
https://fb.watch/w0MoCQX_3u/

це коли зварювальник каже, що 40 мало та звільняється.

охорона каже, що 800-900 на добу - то мало
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Кадрова проблема впливає дуже сильно. Cost на працівників росте, cost на залучення працівників росте. Якість знижується, відповідно й продуктивність. Відтак, співвідношення витрат на працівника до заробітку від працівника. Є заклади, у яких на кілька місяців затягнулося відкриття через відсутність персоналу.

Це якась специфіка Львова? Бо в Ужгороді черги бажаючих працювати хоча б за якісь гроші, але якість в них мінімальна...
  jump написав:Загальне зниження купівельної спроможності, зменшення кількості людей у місті, серед них наявність людей, які не дуже ходять містом,

Так це ж було вже влітку. Можливо то тільки серед мого оточення, але всі, хто втратив відстрочку, суттєво скоротили походи в ресторани.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 18:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Bolt написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:[quote="5791630:Успіх"]
~20К/міс до пенсії мало? :shock:

Та ХЗ, чи в нього та пенсія є. Хоча, може, при совку, щось і заробив.
Якщо діти з онуками на шиї, то ні про що.
Він ж каже зо пенсія 3200 грн
А так дідо точно сповідує вашу ідеологію. 15 хв на годину щось робити і не напрягаться

Та чо напружуватися, пару стояків для опалубки перекинув і косарь в день маєш.Щось подібне собі на пенсії буду підшукуаати. Хоча робота мрії - оператор котельні. Прийшов подрімав зміну, аванс- получка на карточку.[/quote]Такі "оператори котельні" думаю перші кого замінить акась автоматизація. Раз купив і більше ніяких авансів, лікарняних і відпусток
Faceless
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