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Та ХЗ, чи в нього та пенсія є. Хоча, може, при совку, щось і заробив. Якщо діти з онуками на шиї, то ні про що.
Він ж каже зо пенсія 3200 грн А так дідо точно сповідує вашу ідеологію. 15 хв на годину щось робити і не напрягаться
Та чо напружуватися, пару стояків для опалубки перекинув і косарь в день маєш.Щось подібне собі на пенсії буду підшукуаати. Хоча робота мрії - оператор котельні. Прийшов подрімав зміну, аванс- получка на карточку.
Bolt написав:Загалом викликає, якись когнитивный дисонаснс. Народа у Львові на 200 к більше ніж до війни, а грошей менше. Хоча можливо, після купівлі картоплі в АТБ по 42 грн/кг вже на ресторани не лишається грошей. 😏
"Падіння ринку можна було передбачити мінімум у квітні. Точніше, передбачити можна було рік тому, а у квітні остаточно переконатися в тому, що воно буде. Кадрова проблема впливає дуже сильно. Cost на працівників росте, cost на залучення працівників росте. Якість знижується, відповідно й продуктивність. Відтак, співвідношення витрат на працівника до заробітку від працівника. Є заклади, у яких на кілька місяців затягнулося відкриття через відсутність персоналу. Ще одне питання — комунальні, їх частка виросла в деяких закладах.
Загальне зниження купівельної спроможності, зменшення кількості людей у місті, серед них наявність людей, які не дуже ходять містом, і ще енна кількість чинників", — зазначив pесторанний маркетолог.
подальші облави зелено-чорних бандитів лише поглиблюватимуть проблему
jump написав:Кадрова проблема впливає дуже сильно. Cost на працівників росте, cost на залучення працівників росте. Якість знижується, відповідно й продуктивність. Відтак, співвідношення витрат на працівника до заробітку від працівника. Є заклади, у яких на кілька місяців затягнулося відкриття через відсутність персоналу.
Це якась специфіка Львова? Бо в Ужгороді черги бажаючих працювати хоча б за якісь гроші, але якість в них мінімальна...
jump написав:Загальне зниження купівельної спроможності, зменшення кількості людей у місті, серед них наявність людей, які не дуже ходять містом,
Так це ж було вже влітку. Можливо то тільки серед мого оточення, але всі, хто втратив відстрочку, суттєво скоротили походи в ресторани.
Bolt написав:[quote="5791630:Успіх"] ~20К/міс до пенсії мало?
Та ХЗ, чи в нього та пенсія є. Хоча, може, при совку, щось і заробив. Якщо діти з онуками на шиї, то ні про що.
Він ж каже зо пенсія 3200 грн А так дідо точно сповідує вашу ідеологію. 15 хв на годину щось робити і не напрягаться
Та чо напружуватися, пару стояків для опалубки перекинув і косарь в день маєш.Щось подібне собі на пенсії буду підшукуаати. Хоча робота мрії - оператор котельні. Прийшов подрімав зміну, аванс- получка на карточку.[/quote]Такі "оператори котельні", думаю, перші, кого замінить акась автоматизація. Раз купив і більше ніяких авансів, лікарняних і відпусток