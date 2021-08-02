jump написав:
догдяд за кицькою не допоможе. готуйте пєнондзе...
Як так?
Закон - дозволяє!
Буду їх ввічливо посилати на юхх))
Але, ще за місяць часу(вже трохи більше) - ще ніде/жодного разу не бачив перевіряючих!
Хоч від знайомих чув, що
вони бувають в різних місцях...
jump написав:
заходьте у реАльний світ... тут Вам не той-во..
і деякі кошта на щодень. .. залити писок.. є троха стреси ви відчуєте. і квиток Ваш до дупи
Ви про який квиток?
УБД?
З ним я всюди "відкриваю двері ногою!"
Всі водії міжміських маршруток мовчки згоджувально кивають головою, коли я їм показую убд у розгорнутому вигляді.
Та й вже багато разів потрапляв на контроль у міських маршрутках - теж мовчки кивають мені на моє убд(теж показую його у розгорнутому вигляді)