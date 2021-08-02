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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1018101910201021
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 00:57

  Успіх написав:
  Bolt написав:Як видно пропозиції різних підробіток с ЗП 150-200


А що(яку роботу) можете порадити доба/через 2-3доби
Чи день/через 2-3дні?


манагєр-25
вантажник-22
робота по графіку
довіз і завіз на роботу
вважайте жи би не втрафити під каток... догдяд за кицькою не допоможе. готуйте пєнондзе... тут єст певні уГруповання... зацікавлені.. заходьте у реАльний світ... тут Вам не той-во.. :lol:
і деякі кошта на щодень. .. залити писок.. є троха стреси :lol: ви відчуєте. і квиток Ваш до дупи :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 01:09

Все просто!©

  jump написав:догдяд за кицькою не допоможе. готуйте пєнондзе...
Як так?
Закон - дозволяє!
Буду їх ввічливо посилати на юхх))

Але, ще за місяць часу(вже трохи більше) - ще ніде/жодного разу не бачив перевіряючих!
Хоч від знайомих чув, що
вони бувають в різних місцях...
  jump написав:заходьте у реАльний світ... тут Вам не той-во..
і деякі кошта на щодень. .. залити писок.. є троха стреси ви відчуєте. і квиток Ваш до дупи
Ви про який квиток?
УБД?
З ним я всюди "відкриваю двері ногою!" :lol:
Всі водії міжміських маршруток мовчки згоджувально кивають головою, коли я їм показую убд у розгорнутому вигляді.
Та й вже багато разів потрапляв на контроль у міських маршрутках - теж мовчки кивають мені на моє убд(теж показую його у розгорнутому вигляді)
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 01:15

  Успіх написав:Ви про який квиток?
УБД?
З ним я всюди "відкриваю двері ногою!" :lol:
Всі водії міжміських маршруток мовчки згоджувально кивають головою, коли я їм показую убд у розгорнутому вигляді.
Та й вже багато разів потрапляв на контроль у міських маршрутках - теж мовчки кивають мені на моє убд(теж показую його у розгорнутому вигляді)

то забавка.. для вуйків з маршрутних...
бойовий 8)
загребуть... і будете скавчати :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=l89BAWPeW0c
випийте си троха і стирчіть :lol: каждий день!
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 01:18

Атб і т.д. і т.п.))

jump
Не фантазуйте :lol:


А по супермаркетах - я що, не кожен день ходжу?
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Повідомлень: 7149
З нами з: 18.03.21
Подякував: 234 раз.
Подякували: 952 раз.
 
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3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 01:25

  Успіх написав:А по супермаркетах - я що, не кожен день ходжу?


ну най там :lol:
я троха забувсі 8)
та й цицьки мі тиснут за вухами... :lol:
по маркетах-не ходіт-хіба тіко вечорами :lol:
такі всякі пиздюки ся розвели довкола...
п.с. я сі відкланяю... троха втомивсі... бережіт себе...
jump
 
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Подякували: 1304 раз.
 
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  #<1 ... 1018101910201021
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