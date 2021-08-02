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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1018101910201021
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 01:09

Все просто!©

  jump написав:догдяд за кицькою не допоможе. готуйте пєнондзе...
Як так?
Закон - дозволяє!
Буду їх ввічливо посилати на юхх))

Але, ще за місяць часу(вже трохи більше) - ще ніде/жодного разу не бачив перевіряючих!
Хоч від знайомих чув, що
вони бувають в різних місцях...
  jump написав:заходьте у реАльний світ... тут Вам не той-во..
і деякі кошта на щодень. .. залити писок.. є троха стреси ви відчуєте. і квиток Ваш до дупи
Ви про який квиток?
УБД?
З ним я всюди "відкриваю двері ногою!" :lol:
Всі водії міжміських маршруток мовчки згоджувально кивають головою, коли я їм показую убд у розгорнутому вигляді.
Та й вже багато разів потрапляв на контроль у міських маршрутках - теж мовчки кивають мені на моє убд(теж показую його у розгорнутому вигляді)
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:02

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ціни на оренду житла в Києві та інших великих містах України напередодні зими
Ірина_
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