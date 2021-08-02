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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1018101910201021
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 01:09

Все просто!©

  jump написав:догдяд за кицькою не допоможе. готуйте пєнондзе...
Як так?
Закон - дозволяє!
Буду їх ввічливо посилати на юхх))

Але, ще за місяць часу(вже трохи більше) - ще ніде/жодного разу не бачив перевіряючих!
Хоч від знайомих чув, що
вони бувають в різних місцях...
  jump написав:заходьте у реАльний світ... тут Вам не той-во..
і деякі кошта на щодень. .. залити писок.. є троха стреси ви відчуєте. і квиток Ваш до дупи
Ви про який квиток?
УБД?
З ним я всюди "відкриваю двері ногою!" :lol:
Всі водії міжміських маршруток мовчки згоджувально кивають головою, коли я їм показую убд у розгорнутому вигляді.
Та й вже багато разів потрапляв на контроль у міських маршрутках - теж мовчки кивають мені на моє убд(теж показую його у розгорнутому вигляді)
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 16:02

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ціни на оренду житла в Києві та інших великих містах України напередодні зими
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:42

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ціни на оренду житла в Києві та інших великих містах України напередодні зими

За цим посиланням:
"
Львів
Ціни на оренду квартир у Львові в листопаді 2024 року вищі, ніж у літній період, але вони залишаються на рівні, який відповідає економічній ситуації і попиту в місті. Так, ціни зросли на 10−15% порівняно з літом.

Однокімнатні квартири:

Центральні райони (площа Ринок, проспект Свободи, Личаківський, Шевченківський, Франківський) — від 18 тис. до 25 тис. грн на місяць. Вартість оренди може коливатися залежно від стану квартири, ремонту, наявності меблів та техніки. У новобудовах або відремонтованих квартирах в центрі ціни можуть досягати й 30 тис. грн.

Інші райони (Сихів, Винники, Рясне, Левандівка) — від 14 тис. до 18 тис. грн. Для новобудов або квартир з ремонтом ціна може бути вищою."

Всі мають пам'ятати: "7К/міс, як з куща!"© :D

Тож виходить, що коли нарешті здадуть мій смарт і я там зроблю ремонт, то може так вийти, що вже х2 від тих 7К/міс, як з куща!© :D

Тобто - 14К/міс, як пише вище(Левандівка) ;)
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 00:12

  Успіх написав:Тож виходить, що коли нарешті здадуть мій смарт
в каком примерно году? а взял бы хрущ уже пару лет бы его сдавал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 01:26

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тож виходить, що коли нарешті здадуть мій смарт
в каком примерно году? а взял бы хрущ уже пару лет бы его сдавал.

А потім захотів його продати... і виявиться, що за нього дають лише пів мішка картоплі :lol:

Це ж, наче, якби я взяв собі за дружину молодесеньку/неповнолітню і треба трохи почекати, щоб ... ;)
А ти мені пропонуєш 45+ нашу незламницю, яка пішла з форуму :lol:

Та ні, я все ж таки краще зачекаю на молодесеньку :lol: :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 03:08

  Успіх написав:Це ж, наче, якби я взяв собі за дружину молодесеньку/неповнолітню і треба трохи почекати, щоб ...
А ти мені пропонуєш 45+ нашу незламницю, яка пішла з форуму
прости я не подумавши...
Wirująświatła
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