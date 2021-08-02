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jump написав:догдяд за кицькою не допоможе. готуйте пєнондзе...
Як так? Закон - дозволяє! Буду їх ввічливо посилати на юхх))
Але, ще за місяць часу(вже трохи більше) - ще ніде/жодного разу не бачив перевіряючих! Хоч від знайомих чув, що вони бувають в різних місцях...
jump написав:заходьте у реАльний світ... тут Вам не той-во.. і деякі кошта на щодень. .. залити писок.. є троха стреси ви відчуєте. і квиток Ваш до дупи
Ви про який квиток? УБД? З ним я всюди "відкриваю двері ногою!" Всі водії міжміських маршруток мовчки згоджувально кивають головою, коли я їм показую убд у розгорнутому вигляді. Та й вже багато разів потрапляв на контроль у міських маршрутках - теж мовчки кивають мені на моє убд(теж показую його у розгорнутому вигляді)
За цим посиланням: " Львів Ціни на оренду квартир у Львові в листопаді 2024 року вищі, ніж у літній період, але вони залишаються на рівні, який відповідає економічній ситуації і попиту в місті. Так, ціни зросли на 10−15% порівняно з літом.
Однокімнатні квартири:
Центральні райони (площа Ринок, проспект Свободи, Личаківський, Шевченківський, Франківський) — від 18 тис. до 25 тис. грн на місяць. Вартість оренди може коливатися залежно від стану квартири, ремонту, наявності меблів та техніки. У новобудовах або відремонтованих квартирах в центрі ціни можуть досягати й 30 тис. грн.
Інші райони (Сихів, Винники, Рясне, Левандівка) — від 14 тис. до 18 тис. грн. Для новобудов або квартир з ремонтом ціна може бути вищою."