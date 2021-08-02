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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1019102010211022
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:58

Тут класна тема, щоб не загубилась ;)

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
5793091:flyman" щодо "собрать 100 куе", так от, при скоромних 3% в рік, це 3куе, або 250у.е в місць
при нескромних 5% в рік, це 5куе, або ж 416 у.е.,
во первых в твоём кейсе был валютный кэш, а тут бац 3-5%. Я так понимаю речь о депозите?

где ты видел 5%? в последний раз такая ставка была в альфа/сенс на 5 летних депозитах. Далее с нашей турбулентностью первыми заморозят валютные вклады или выплата гривней или по 100уе/день мусором. Я держал в привате 50куе до 2014, потом забирал по 100уе таким мусором, который кроме привата нигде не брали. Взял сотку/вернул, и так по кругу. Из-за мусора нести валюту в банк легкое безумие. [quote="5793091:flyman написав:як ти уявляєш, девал гривні, знецінення долара , і здешевіння нерухомості в у.е і все це одночасно, так сказати 3В1?
Одновременно нет, либо девал и падение недвижимости либо постепенный дешевей валютного кэша. И ты подменяешь понятия, речь шла об инструменте для обеспечения себя на старости. Депозиты и ОГВЗ отбрасываем в виду их возможной заморозки. Одна из моих родственниц держала на книжке шо-то 16 тыс. рублей которые собирала лет 30. А умерла в нищете. Что можно будет купить на 125уе через 10 лет ты не знаешь, может быть полпицы. и к тому же 125уе даже по меркам 2024 далеко не "обеспеченная старость". Надо иметь место где ту кубышку 100куе держать, и чтобы о ней никто не знал. То есть жить строго одному. Допустим такое место есть, но в силу ряда причин нужно сменить локацию, с собой возить? В инкассаторской машине?

на данный момент половина всей недвижимости сдается ниже уровня рентабельности. Всё что ниже 12кгрн. Я так посчитал, что примерно от 12 начинается небольшой проффит на недорогом объекте. До 12 только хрущ, сдавать до состояния сарая, а потом продать. Как раз к пенсии он станет непригодным для жилья.

Ехххххххх, таку класну тему ти з Флаєм "замісили" і лише Зе Ребел підключився до дискусії і все....

А якщо б всі підключились - то може б зробили крок до перевороту думок!

То що, може продовжимо тему - "на пенсію в 50р"?

Тож, якщо зібрав умовних 100куїв, то можна після 50р. жити частково на відсотки по них, а додатково по 500$ відщипувати щомісяця від "тіла"?

Але знову ж таки тема для ОДИНАКА!

Для сім'ї вона не...
Хоча, після 50р діти вже мають бути самостійним :lol:

Тоді давайте розглядати цю нашу тему/формулу на двох - чоловік+дружина.
Щоб після 50р. удвох просто насолоджуватися життям і хоч раз на рік їздити на Шацькі озера, чи на море в Одесу/її область :lol:

"просто насолоджувати життям" це не означає забити на все болт і нічим не робити, а навпаки, займатися тим, що тобі до душі, не в напряг. А так все вірно, діти дорослі самі себе забезпечують (хоч мінзаром), то для сімейного, навіть менше треба, так як оренда спільна, комуналка спільна.
Капає стабільний пасивний дохід, невнавпряг займаєшся чимось що тобі подобається (ще добавка до "пенсії" капає), то і не обов"язково від "заначки відкушувати" (напр. щоб оточити Львів кавалірками)[/quote]


====

Щоб не "відкушувати від тіла скирди" треба орієнтовно прикинути, скільки треба грошей в місяць на потреби сімейної пари?
Якщо ми справді розглядаємо 100куїв скирди - а це (нехай буде для простоти підрахуя) мої 2 квіточки(53м2 і 28м2) з ремонтами ;) - то при їх здачі в оренду, чи покриють вони потреби сімейної пари після 50р, якщо тут потрібно врахувати ще й оренду і комуналь, де буде жити ця умовна успішна сімейна пара! :D

Тут, наче математика не сходиться...
Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару?
700-800дол?
Знову виходить, що це лише підходить для одинака/холостяка :mrgreen:
А для сімейної пари - таки треба ще відщипувати щомісяця додаткових 500дол(продавши меншу квітку), щоб покривало базові потреби.
(вже мовчу, якщо серйозно хтось захворіє - то покищо ми це опустимо)

То що виходить, що скирда в 100куїв може забезпечити вихід на пенсію в 50 років лише ОДНУ людину?(якщо саму скирду не рухати/не відщипувати від неї?)
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:12

  Успіх написав:Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару?
700-800дол?
это где такие цены? в ирпене нафаршированный новострой 12кгрн или меньше 300уе. Но даже эта цифра в уе ни о чём. Продукты за 2 года подорожали в 2-5 раз. э.э. в 3 раза. Доставка газа в 3 раза. Аренда хорошо если +30% (мб во Львове больше?). Если так продолжится то твоих 400уе аренды будет хватать только на еду. Учти где то 70-80уе в цене это только амортизация ремонта/мебели/техники. Чтобы через 6-7 лет ты мог это обновить. Или раньше если арендаторы попадутся конченные.
Wirująświatła
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  #<1 ... 1019102010211022
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