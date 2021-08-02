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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1019102010211022
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:14

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару?
700-800дол?
это где такие цены? в ирпене нафаршированный новострой 12кгрн или меньше 300уе. Но даже эта цифра в уе ни о чём. Продукты за 2 года подорожали в 2-5 раз. э.э. в 3 раза. Доставка газа в 3 раза. Аренда хорошо если +30% (мб во Львове больше?). Если так продолжится то твоих 400уе аренды будет хватать только на еду. Учти где то 70-80уе в цене это только амортизация ремонта/мебели/техники. Чтобы через 6-7 лет ты мог это обновить. Или раньше если арендаторы попадутся конченные.

Блин, я своему квартиранту в 24 м году два раза повышал по 500 грн с 7 до 8 тыс. А тут Долярчика выколупал откуда-то статистику про минимальные 12 к аренды?! Или ОЛХ таки врет про кучу предложения про 8-10 тыс /грн в месяц?!
Або, як я можу підняти вище, якщо бачиш такі оголошення!? (Умови приблизно, як в мене)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VPdf7.html
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 30 лис, 2024 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:20

Фізкультпривіт Доляреку.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... VQ44l.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:28

  Bolt написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару?
700-800дол?
это где такие цены? в ирпене нафаршированный новострой 12кгрн или меньше 300уе. Но даже эта цифра в уе ни о чём. Продукты за 2 года подорожали в 2-5 раз. э.э. в 3 раза. Доставка газа в 3 раза. Аренда хорошо если +30% (мб во Львове больше?). Если так продолжится то твоих 400уе аренды будет хватать только на еду. Учти где то 70-80уе в цене это только амортизация ремонта/мебели/техники. Чтобы через 6-7 лет ты мог это обновить. Или раньше если арендаторы попадутся конченные.

Блин, я своему квартиранту в 24 м году два раза повышал по 500 грн с 7 до 8 тыс. А тут Долярчика выколупал откуда-то статистику про минимальные 12 к аренды?! Или ОЛХ таки врет про кучу предложения про 8-10 тыс /грн в месяц?!
Або, як я можу підняти вище, якщо бачиш такі оголошення!? (Умови приблизно, як в мене)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VPdf7.html

у нас такая дороже где то 9-10 (цены на лето 2024). Новострой с ремонтом получше от 12. прозвоните может замануха, слишком дешево. даже не 200уе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:41

  Bolt написав:Фізкультпривіт Доляреку.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... VQ44l.html

интересный у вас рынок. у одного и того же продавца убитая трешка
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... er_profile
и относительно неплохая двушка
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... er_profile

в одну цену. Скорее всего 10 это потолок массового рынка. все что дороже уже должно быть уровня люкс или 100м2
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:19

Давайте дуже не придиратись, щоб саму суть не загубити!

Тепер мій хід))
В сусідньому будинку біля мене 18 000 /47м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... VNE3G.html

Або
500дол 45м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... VOfJf.html

І це я вибрав дешевші варіанти, бо є і по 600дол!

То що, я свою 53м2 не здам за 400-450дол?
А смарт - за 250-300дол?

Ну ок, давайте опустимо до 600дол за обидві квітки - суть не в тійй сотні туди-сюди!
Суть в самій стратегії/самому принципу - "на пенсію в 50!"
Але на двох! :lol:

Бо на одного - то математика сходиться/все ок! :D
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:29

  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:Фізкультпривіт Доляреку.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... VQ44l.html

интересный у вас рынок. у одного и того же продавца убитая трешка
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... er_profile
и относительно неплохая двушка
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... er_profile

в одну цену. Скорее всего 10 это потолок массового рынка. все что дороже уже должно быть уровня люкс или 100м2

По двушке уже может длительное время быть в экспощзиуции, а трёшку только чел вывалил не знакомый с реалиями рынка, тоесть рыл выставил квартиру по хотелке клиента, а потом отпустит цену.
А реалии таковы, что настроили кучу жилья по бросовой цены. А люди которые могли бы теоретически арендовать, понакупили себе дешового жилья.😠
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:45

Де логіка?

  Bolt написав:А реалии таковы, что настроили кучу жилья по бросовой цены. А люди которые могли бы теоретически арендовать, понакупили себе дешового жилья
Угу, угу...
Тобто, до повномасштабки було ~750К населення Львова і мало купляли, а більше орендували...
А тепер, наче, 1 лям і 100К з понаїхами - і оренда в підлогу, бо понакупляли по "дешевих" цінах?

Чи то умовні вдови і дружини військових по Є-оселі зробили "свято життя" на РН?
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:53

  Успіх написав:
  Bolt написав:А реалии таковы, что настроили кучу жилья по бросовой цены. А люди которые могли бы теоретически арендовать, понакупили себе дешового жилья
Угу, угу...
Тобто, до повномасштабки було ~750К населення Львова і мало купляли, а більше орендували...
А тепер, наче, 1 лям і 100К з понаїхами - і оренда в підлогу, бо понакупляли по "дешевих" цінах?

Чи то умовні вдови і дружини військових по Є-оселі зробили "свято життя" на РН?

А чому вдови і дружини мусять купувати житло?! Багато хто вивіз дружин за кордон, а вдови самі виїхали. Переселенці різні бувають, хто і квартиру легко купити, а хто і грошей навіть на життя в контейнері наданого міськрадою не має. 😏
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:05

Bolt
Ну то де логіка?
Людей понаїхало, а оренда бажає кращого?🤔
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:16

  Успіх написав:Bolt
Ну то де логіка?
Людей понаїхало, а оренда бажає кращого?🤔

Люди, як понаїхали так і поїхали далі. Там, наприклад в р-ні Трускпавецької житла більше ніж на 10-15 тис народу набудували. І ось та вся маса народу замісць, щоб розсмоктатись по хрущикам і брежнєвкам В. Великого і Наукової, піднявши ціни на оренду, понакупляли собі житла в ЖК на Трускавецькій. В моєї сестри, наприклад, однушка в Ренаурі відразу за Обласним ЦЗ десь під 40 метрів з непоганим ремонтом.Сестра вже довший час в Італії, а квартиру давала. Так з неї десь пів року тому втік квартирант бо не стягував 14 к оренди. До сих пір ще не перездала, хоча вже згодна і на 12 к.
Bolt
 
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