Wirująświatła написав:

Успіх написав: Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару?

700-800дол? Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару?700-800дол?

это где такие цены? в ирпене нафаршированный новострой 12кгрн или меньше 300уе. Но даже эта цифра в уе ни о чём. Продукты за 2 года подорожали в 2-5 раз. э.э. в 3 раза. Доставка газа в 3 раза. Аренда хорошо если +30% (мб во Львове больше?). Если так продолжится то твоих 400уе аренды будет хватать только на еду. Учти где то 70-80уе в цене это только амортизация ремонта/мебели/техники. Чтобы через 6-7 лет ты мог это обновить. Или раньше если арендаторы попадутся конченные.